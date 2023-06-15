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متى يتم ايقاف الضمان الاجتماعي المطور؟.. وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية

نجوى جابر

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوقفت صرف المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد خلال دفعة الشهر الماضي، مما دفع الكثيرين للبحث حول السبب الرئيسي للإيقاف، حيث تراوحت أعمار الأشخاص الذين قامت بإستبعادهم ما بين 18 و 40 عامًا لأخلالهم بأحد الشروط الخاصة باستحقاق المعاش وعدم ثبوت جديتهم في التمكين ورفضهم للعديد من فرص العمل، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

متى يتم ايقاف الضمان الاجتماعي المطور

حالات ايقاف معاش الضمان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من الحالات التي يتم ايقاف الدعم فيها والتي جاءت على النحو التالي:

  • في حال ثبوت أن الشخص المستفيد قدم بيانات غير صحيحة لوزارة الموارد البشرية سواء كان شخص مستقل أو أسرة.
  • إذا فقد شرط من شروط الاستحقاق وأيضًا إذا تأخر في تحديث البيانات الشخصية الخاصة به بمدة تتجاوز 30 يوم من تاريخ إبلاغه.
  • في حالة ثبوت أن الشخص المستفيد قابل للتأهيل ولكنه لم يلتزم بخطة تأهيلية.
  • إذا ثبت أنه قادر على العمل ولا يبحث عنه ولم يقوم بالتقديم عبر منصات التوظيف المتعمدة.
  • إذا ثبت أنه لم يقبل أي عروض عمل أو تدريب مناسب وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
  • في حال كان المستفيد يُقيم إقامة دائمة في أحد مراكز الأيواء أو العلاجية.
  • إذا تنازل المستفيد عن المعاش أو في حال وفاته.

- صورة 1 - الضمان الاجتماعي | تقديم معاش الضمان | حالات ايقاف معاش الضمان

موعد صرف الضمان قبل العيد

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تقديم موعد صرف الضمان لكافة المستفيدين من الدعم لـ يوم 26 من الشهر الجاري بدلاً من صرفه يوم 1 يوليو لعام 2023 لأن الموعد المُقرر للصرف سيُصادف إجازة عيد الأضحى للموظفين.

- صورة 2 - الضمان الاجتماعي | تقديم معاش الضمان | حالات ايقاف معاش الضمان

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم الصرف في اليوم الاول من كل شهر ميلادي ولكن قد يتأخر أو يتقدم إذا صادف عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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