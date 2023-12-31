متى موعد نزول دعم مربي الماشية شهر يناير 2024 وطريقة الاستعلام؟

تبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية جهوداً مستمرة لحماية وتطوير قطاع تربية المواشي، هذا القطاع الحيوي للعديد من المزارعين الصغار، حيث أطلقت الوزارة برنامج دعم مربي المواشي، والذي يقدم مساعدات مالية تصرف شهريًا للمستفيدين، وهذا البرنامج أثار اهتماماً كبيراً لدى المستفيدين، الذين يتطلعون بشغف لمعرفة موعد صرف الدعم لشهر يناير من العام 2024.

متى موعد نزول دعم مربي الماشية شهر يناير 2024

دعم صغار مربي الماشية 1445

تبذل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهوداً متميزة في تحسين القطاعات الزراعية، وذلك من خلال برنامج دعم صغار مربي المواشي، حيث يسعى هذا البرنامج إلى أن يكون محوراً رئيسياً في تنمية المناطق الريفية وتعزيز الإنتاج الزراعي السعودي، وذلك بهدف رفع كفاءة الثروة الحيوانية، باعتبارها عنصراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاكتفاء الذاتي.

يتميز البرنامج بتوفير الدعم المالي الذي يحسب بناءً على معايير متعددة مثل نوع المواشي، عددها، ودخل المربي، كما يقوم بتوفير الأدوية، والغذاء والمستلزمات الأساسية للمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى ذلك، يشجع البرنامج المزارعين على إقامة وتطوير مشروعاتهم الخاصة، علاوة على أن الوزارة تقدم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر، مما يعكس رغبتها في الارتقاء بالقطاع الزراعي في المملكة.

متى ينزل دعم المواشي شهر يناير 2024

يعتبر موعد صرف الدعم المالي للمواشي في المملكة العربية السعودية محور اهتمام كبير بين المستفيدين، حيث تضع وزارة البيئة السعودية أولوية عالية لهذا البرنامج، ملتزمة بتيسير الإجراءات المالية لجميع الأشخاص المستفيدين، حيث أن الوزارة قدمت جدولًا زمنيًا محددًا للصرف يتراوح ما بين اليوم الأول والعاشر من كل شهر ميلادي، مع مراعاة تجنب أيام العطلات الرسمية، وبالنسبة لصرف دعم المواشي لشهر يناير 2024، من المنتظر أن يبدأ الصرف في يوم الإثنين، الأول من يناير، الموافق للتاسع عشر من جمادى الثاني 1445 من العام الهجري.

شروط الحصول على الدعم

للاستفادة من الدعم الخاص بالمواشي الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، على المتقدمين استيفاء عدد من المعايير الضرورية، التي تتضمن ما يلي:

يشترط أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيماً بصفة دائمة داخل المملكة خلال فترة استفادته من الدعم.

يجب أن يكون المتقدم من فئة صغار مربي المواشي.

كما يشترط عدم توظيف المتقدم في أي من القطاعين العام أو الخاص.

يجب ألا يكون المتقدم قيد الاحتجاز أو السجن أو يعيش بشكل دائم في مركز إيواء.

ويتطلب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

إضافة إلى أنه يجب على المتقدم الحصول على البطاقة الصحية اللازمة.

ويتوجب التزام المتقدم بالمعايير الصحية والفنية للماشية التي تحددها الوزارة.

يجب أن يمتلك المتقدم حساباً بنكياً فعالاً باسمه ومسجل في النظام الإلكتروني.

كما ينبغي على المتقدم تقديم طلب الدعم عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيقات المعتمدة للهواتف الذكية.

الاستعلام عن دعم الماشية

في سياق تحسين الوصول إلى معلومات الدعم الشهري لمربي المواشي، أطلقت وزارة البيئة والزراعة بالمملكة رابطاً إلكترونياً يتيح الاستفسار عن تفاصيل هذا الدعم بكل سهولة ويسر وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال اتباع الخطوات التالية: