متى موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر أكتوبر 2023 دعم ربيع الثاني 1445 وما هي شروط الحصول على الدعم؟

متى ينزل دعم سكني لشهر أكتوبر 2023 سؤال يتم البحث عنه بكثافة مع اقتراب موعد صرف الدعم السكني، حيث تحرص وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وبعض الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة على الوصول إلى المستحقين للدعم السكني، وقد تم وضع الشروط التي يتم على أساسها استحقاق سكني، حيث تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على توفير حياة كريمة لمواطنيها وتوفير سكن مناسب للأسر الضمانية المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووفقاً لرؤية المملكة في 2030 فقد تم تنفيذ العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية والتي يأتي على رأس هذه البرامج برنامج الضمان المطور وحساب المواطن ودعم سكني، وغيرها من برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تحرص المملكة على تنفيذها لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

متى ينزل دعم سكني لشهر أكتوبر

موعد صرف دعم سكني لشهر أكتوبر 2023

في المملكة العربية السعودية يتم تحديد وتثبيت مواعيد صرف الكثير من الرواتب حتى تكون معلومة للجميع، ولا يمكن التعديل أو تغيير هذه المواعيد إلا إذا صادف عطلة رسمية داخل المملكة، فإذا صادف يوم الصرف الرسمي عطلة رسمية ففي هذه الحالة يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، وكما هو معروف عن الدعم السكني فقد تم تحديد المواعيد الشهرية لصرف الراتب ليكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، لذلك فمن المقرر أن يتم صرف دعم سكني لهذا الشهر ربيع الثاني 1445 دعم شهر أكتوبر يوم الثلاثاء بتاريخ 09\04\1445 الموافق 24\10\2023.

شروط سكني