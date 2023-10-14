متى موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر أكتوبر 2023 دعم ربيع الثاني 1445 وما هي شروط الحصول على الدعم؟
متى ينزل دعم سكني لشهر أكتوبر 2023 سؤال يتم البحث عنه بكثافة مع اقتراب موعد صرف الدعم السكني، حيث تحرص وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وبعض الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة على الوصول إلى المستحقين للدعم السكني، وقد تم وضع الشروط التي يتم على أساسها استحقاق سكني، حيث تحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على توفير حياة كريمة لمواطنيها وتوفير سكن مناسب للأسر الضمانية المشمولة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووفقاً لرؤية المملكة في 2030 فقد تم تنفيذ العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية والتي يأتي على رأس هذه البرامج برنامج الضمان المطور وحساب المواطن ودعم سكني، وغيرها من برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تحرص المملكة على تنفيذها لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.
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— برنامج سكني (@SaudiHousing) September 3, 2023
موعد صرف دعم سكني لشهر أكتوبر 2023
في المملكة العربية السعودية يتم تحديد وتثبيت مواعيد صرف الكثير من الرواتب حتى تكون معلومة للجميع، ولا يمكن التعديل أو تغيير هذه المواعيد إلا إذا صادف عطلة رسمية داخل المملكة، فإذا صادف يوم الصرف الرسمي عطلة رسمية ففي هذه الحالة يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، وكما هو معروف عن الدعم السكني فقد تم تحديد المواعيد الشهرية لصرف الراتب ليكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، لذلك فمن المقرر أن يتم صرف دعم سكني لهذا الشهر ربيع الثاني 1445 دعم شهر أكتوبر يوم الثلاثاء بتاريخ 09\04\1445 الموافق 24\10\2023.
شروط سكني
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم له.
- إذا كان المتقدم زوجة أو أم يلزم تقديمها لإقرار يفيد بأنها تعول أطفالها ما لم تكن الأم أرملة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.
- إذا كان عمر المتقدم أقل من 25 عام يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي.
- الإقامة داخل المملكة وقت تقديم الطلب وحتى تخصيص الدعم المقرر.
- يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب.
- يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص بغرض تملك مسكن.
- كما يجب ألا يكون للأسرة القدرة المالية على تملك سكن مناسب.