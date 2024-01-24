متى موعد معرض الكتاب 2024…رحلة فريدة من نوعها

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المعارض الثقافية في العالم العربي، حيث يُقام سنويًا في مدينة القاهرة، ويشارك فيه آلاف دور النشر والناشرين من مختلف أنحاء العالم، وينطلق معرض الكتاب 2024 في دورته الـ 55 في يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، ويستمر لمدة 12 يومًا، حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

معرض الكتاب 2024

فعاليات معرض الكتاب 2024

يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم، ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات، بما في ذلك الأدب والعلوم والسياسة والاقتصاد والرياضة والفنون وغيرها، ومن الجدير بالذكر معرض الكتاب فرصة مميزة للتعرف على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية، ولقاء المثقفين والأدباء من مختلف أنحاء العالم.

أهمية معرض الكتاب

يُعد حدثًا ثقافيًا مهمًا، لما له من دور في ما يلي:

تشجيع القراءة والثقافة، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات، وتوفير الفرصة للزوار للتعرف على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية.

تعزيز التواصل الثقافي بين الدول، من خلال مشاركة دور النشر من مختلف أنحاء العالم، وتقديم الفرصة للزوار للتعرف على الثقافات المختلفة.

دعم صناعة الكتاب، من خلال توفير الفرصة لدور النشر للترويج لمنتجاتها، وعقد الصفقات التجارية.

سعر تذكرة في المعرض

يبلغ سعر تذكرة دخول معرض الكتاب 2024 5 جنيهات مصريًا، ويمكن شراؤها إلكترونيًا من خلال موقع معرض الكتاب، وتبدأ مواعيد زيارة المعرض من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تمتد المواعيد حتى الساعة 9 مساءً.

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة إلكترونيًا

الدخول إلى موقع معرض الكتاب .

الضغط على خيار “شراء التذكرة”.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم حجز التذاكر لهم.

اختيار طريقة الدفع.

الضغط على خيار “شراء”.

بعد إتمام عملية الحجز، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المدخل، تحتوي على رقم التذكرة ورمز الاستجابة السريعة (QR Code).