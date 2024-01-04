متى موعد مؤتمر التعدين الدولي في الرياض 2024

من المقرر أن يتم إقامة مؤتمر التعدين الدولي لعام 2024 بمبادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، فيهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز وتطوير قطاع التعدين، وتعزيز الاستثمارات في مجال الصناعة المعدنية، ولقد تم تحديد موعد المؤتمر حيث سينعقد في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024م، الموافق 27 جمادى الثانية 1445 هجريًا، وحتى يوم الخميس، الموافق 11 يناير 2024م، الموافق 29 جمادى الثانية 1445 هجريًا، ويمتد هذا الحدث المميز على مدى ثلاثة أيام متتالية، ويعكس التفاني في تعزيز وتطوير قطاع التعدين على الصعيدين الوطني والدولي.

موعد مؤتمر التعدين الدولي

العد التنازلي لمؤتمر التعدين الدولي 2024 العد التنازلي

لم يتبق سوى 4 أيام قليلة وسينطلق مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية، مدينة الرياض، ويُنتظر أن يكون هذا الحدث الذي يعد بنسخته الثالثة استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز وتطوير قطاع التعدين.

اهداف مؤتمر التعدين الدولي

يركز المؤتمر على سبل التقنية الرقمية الحديثة في تطوير قطاع التعدين وتعزيز الاستدامة، كما يناقش المستجدات في تطور الواقع العالمي وتأثيره على التعدين والمعادن والطاقة في المستقبل.

يعرض المؤتمر أيضًا إسهامات مشاريع التعدين في تقدم المجتمع ويستعرض التطورات السابقة في هذا القطاع، ويُسلط الضوء على إمكانيات وفرص قطاع التعدين في السعودية والمنطقة بشكل عام.

وأكد الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة أن المؤتمر يُعتبر القمة المهمة لمستقبل المعادن والأكثر أهمية حول العالم.

ومن المقرر أن يُقام المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهو يدعم قطاع التعدين في السعودية كركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، وأشار إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستركز على جوانب العرض والطلب للمعادن الأكثر استخداماً، في إطار التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.