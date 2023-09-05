متى تُصدر مبالغ الدعم لشهر سبتمبر من «حساب المواطن»؟ وحساب الحاسبة التقديرية

ينتظر مستفيدي برنامج حساب المواطن نزول الدعم، حيث لم يتبق إلا 5 أيام وسوف يتم الإعلان عن صرف دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2023 للدفعة 70، وقد يتساءل البعض عن موعد نزول الدعم بعد صدور نتائج الأهلية، وخلال موضوعنا سنتعرف عن التفاصيل فتابعونا.

موعد نزول دعم حساب المواطن

تفصلنا أيام قليلة عن إيداع الدفعة 70 لحساب المواطن، حيث أوضح البرنامج عن إيداع الدعم خلال الساعات الأولى من يوم 10 سبتمبر 2023 الموافق يوم الأحد.

وقد أكد حساب المواطن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي، وقد يتم تأخيره يوم أو بعده إذا كان هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، وخلال هذا الشهر سيكون في موعده المحدد 10 سبتمبر 2023.

6 أيام على إيداع الدفعة الـ 70 من برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/jKwDTFtgm3 — حساب المواطن (@citizenaccount) September 4, 2023

دعم حساب المواطن

يتم احتساب قيمة استحقاق حساب المواطن للمستفيدين على حسب العديد من المعايير والشروط، ومن أهمها عدد أفراد الأسرة وعمر كل فرد بها، بالإضافة إلى الدخل الشهري لهم، وحتى يتأكد المستفيد من قيمة الدعم يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال البوابة الإلكترونية “من هنا“.

حاسبة حساب المواطن

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن عبر حاسبة حساب المواطن من خلال الخطوات التالية: