خدمات

متى تُصدر مبالغ الدعم لشهر سبتمبر من «حساب المواطن»؟ وحساب الحاسبة التقديرية

إيمان علي

ينتظر مستفيدي برنامج حساب المواطن نزول الدعم، حيث لم يتبق إلا 5 أيام وسوف يتم الإعلان عن صرف دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2023 للدفعة 70، وقد يتساءل البعض عن موعد نزول الدعم بعد صدور نتائج الأهلية، وخلال موضوعنا سنتعرف عن التفاصيل فتابعونا.

- صورة 2 - متى تُصدر مبالغ الدعم لشهر سبتمبر من «حساب المواطن»؟ وحساب الحاسبة التقديرية

قد يهمك:

قيمة دعم حساب المواطن بالزيادة الملكية لشهر سبتمبر 2023

دليل خطوة بخطوة للاستفادة من حاسبة “حساب المواطن “الجديدة لدعم الأسرة أو الفرد المستقل

موعد نزول دعم حساب المواطن

تفصلنا أيام قليلة عن إيداع الدفعة 70 لحساب المواطن، حيث أوضح البرنامج عن إيداع الدعم خلال الساعات الأولى من يوم 10 سبتمبر 2023 الموافق يوم الأحد.

وقد أكد حساب المواطن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم يوم 10 من كل شهر ميلادي، وقد يتم تأخيره يوم أو بعده إذا كان هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، وخلال هذا الشهر سيكون في موعده المحدد 10 سبتمبر 2023.

دعم حساب المواطن

يتم احتساب قيمة استحقاق حساب المواطن للمستفيدين على حسب العديد من المعايير والشروط، ومن أهمها عدد أفراد الأسرة وعمر كل فرد بها، بالإضافة إلى الدخل الشهري لهم، وحتى يتأكد المستفيد من قيمة الدعم يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال البوابة الإلكترونية “من هنا“.

- صورة 1 - متى تُصدر مبالغ الدعم لشهر سبتمبر من «حساب المواطن»؟ وحساب الحاسبة التقديرية

حاسبة حساب المواطن

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة دعم حساب المواطن عبر حاسبة حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على حاسبة الدعم التقديرية.
  • الإجابة على الأسئلة على الموقع بشكل صحيح والتأكد منها.
  • إدخال التابعين الأقل من عمر 18 عامًا أولًا ثم الأكبر.
  • كتابة مجموع الدخل الشهري للأسرة.
  • اضغط على زر “احسب” سيتم ظهور قيمة الدعم المستحقة.
Avatar of إيمان علي
إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

اترك رد

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    اسم زهراء

    الرد
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات