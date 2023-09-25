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متى تنتهي احتفالات اليوم الوطني بالمدارس

نجوى جابر

حددت وزارة التعليم السعودي موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر ولكن بالتزامن مع اقتران العطلة بإجازة نهاية الأسبوع بدأت عطلتهم بنهاية دوام يوم الخميس واستمرت حتى الأحد وبعد ذلك بدأت الدراسة اليوم بتاريخ 25 سبتمبر لعام 2023 وبدأت الاحتفالات الخاصة بذكرى توحيد البلاد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد.

- صورة 1 - متى تنتهي احتفالات اليوم الوطني بالمدارس

متى تنتهي احتفالات اليوم الوطني

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بدأت اليوم الموافق 25 سبتمبر احتفالات اليوم الوطني بالمدارس وفقًا لما أعلنت عنه وحددته وزارة التعليم السعودي أنها مستمرة حتى يوم الخميس القادم الموافق 28 سبتمبر لعام 2023 وهذا يوافق بالتاريخ الهجري 13 ربيع الأول لعام 1445هـ، حيث تُقام الكثير من الفعاليات خلال فترة الاحتفال مثل أنشطة مدرسية متعلقة باليوم الوطني وأيضًا الرسم والأشغال اليدوية.

متى إجازة الفصل الأول

وضعت وزارة التعليم جدول التقويم الدراسي 1445 الذي يحتوي على الفصول الدراسية الثلاثة وكل واحد منهما يتضمن إجازات رسمية وأخرى مطولة، أما بالنسبة لعطلة الترم الأول الدراسي فستكون بتاريخ 16 نوفمبر القادم وتستمر لمدة 10 أيام.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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