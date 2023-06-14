متى تبدا إجازة عيد الاضحى 1444 في السعودية وموعد يوم عرفة 2023 ؟

تُعدّ مراسم عيد الأضحى المبارك واحدة من أبرز الاحتفالات الدينية التي تُشهدها أماكن المسلمين في أرجاء العالم، ولكن في المملكة العربية السعودية المعروفة بكونها مركز التجمع للمسلمين والوجهة المرغوبة للمؤمنين، يكون هناك ترتيبات خاصة حيث يتم الترحيب بملايين الحجاج من مختلف الجنسيات، لذا يتساءل الكثيرون عن موعد بدء إجازة عيد الاضحى ١٤٤٤ في السعودية، وغرة ذي الحجة 1444 – 2023، وهذا ما سنجيب عليه من خلال هذا المقال.

عيد الاضحى

مع ترقب المسلمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي بأسره لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام 2023، يظل المواطنون في المملكة العربية السعودية بشكل خاص في انتظار هذه المناسبة بفارغ الصبر، إذ يُشكّل عيد الأضحى حدثاً دينياً مركزياً في التقويم الإسلامي، وهو يأتي في اليوم العاشر من ذي الحجة كل سنة هجرية بحسب التقويم الهجري، ومن المتوقع أن تبدأ الإجازة بمناسبة عيد الأضحى في السابع والعشرين (27) يونيو 2023، الذي يتزامن مع يوم الثلاثاء الواقع في التاسع (9) ذي الحجة 1444هـ، الذي يُعتبر يوم وقفة عرفة، هذا ومن المقرر أن تمتد هذه الإجازة لمدة خمسة أيام، وتنتهي في الأول (1) يوليو 2023، أي يوم السبت الذي يُعتبر الثالث عشر (13) من ذي الحجة، بناءً على اللائحة التنفيذية لقانون العمل السعودي. ومن الجدير بالذكر أن الإجازة في القطاع الحكومي ستكون لنفس الفترة أي خمسة أيام.

متى غرة ذي الحجة 1444

من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 في يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين (29) من شهر ذي القعدة، الذي يصادف الثامن عشر (18) من شهر يونيو 2023، ووفقاً للتنبؤات الفلكية لهذا العام من الممكن مشاهدة هلال شهر ذي الحجة في مساء ذلك اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يتم الاقتران المركزي (المحاق المركزي) في تمام الساعة 04:37 بالتوقيت العالمي، وفي حال إذا تم التأكد من رؤية هلال ذي الحجة في يوم الأحد، فسيتم اعتبار يوم الاثنين الموافق التاسع عشر (19) من يونيو 2023، أول أيام شهر ذي الحجة بإذن الله تعالى وعلى هذا الأساس فإن يوم الثلاثاء27 يونيو، سيكون يوم وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية والإسلامية عموماً تتفق على تاريخ عيد الأضحى المبارك، نظرًا لأنها تستند إلى مراقبة هلال شهر ذي الحجة التي تقام في المملكة العربية السعودية فقط كل عام هجري، نظرًا لأن المملكة تتولى تنظيم مناسك الحج على أرضها.

موعد يوم عرفة 2023

يعتبر موعد يوم عرفة في العام 2023، الذي يقع في التاسع من ذي الحجة واحداً من أهم الأيام والركائز الأساسية للحج، لذا يتميز بأهمية خاصة لدى المسلمين، الذين يهتمون بمعرفة موعد وقوف عرفة حيث من المتوقع أن يكون يوم الوقوف بعرفة هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 الموافق التاسع (9) من شهر ذي الحجة 1444هـ، وهو يوم يُعطل فيه العمل رسميًا في المملكة العربية السعودية بمناسبة هذه الأيام المباركة.