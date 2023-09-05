متى اليوم الوطني 93 بالهجري والميلادي؟ وموعد الإجازة للطلاب والعاملين

أيام قليلة وتحتفل المملكة العربية السعودية بكل ما فيها من شعب ومواطنين بذكرى اليوم الوطني 93 الذي يُعد من أهم الاحتفالات بالمملكة، وقد أعلنت الهيئة العامة للترفية عن تغيير هوية اليوم الوطني 93 لهذا العام لتصبح تحت شعار “نحلم ونحقق”.

اليوم الوطني 93

اليوم الوطني السعودي 2023 يعد من أكثر المناسبات الرائعة التي كانت ذكري توحيد السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في عام 1351هـ/ 1932م، الذي جمع شمل المملكة العربية السعودية وكان ذلك في 23 سبتمبر، ولذلك خصص هذا اليوم ليكون الاحتفال الدائم بهذه المناسبة العظيمة من كل عام.

متى اليوم الوطني السعودي 1445 بالهجري

هذا العام سيكون اليوم الوطني 93 في المملكة العربية السعودية بالتاريخ الهجري هو الموافق 8 ربيع الأول 1445 يوم الخميس 23 سبتمبر 2023، وبذلك لم يتبق على الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلا 18 يومًا فقط.

هوية اليوم الوطني 93

أوضحت الهيئة العامة للترفية أن شعار اليوم الوطني السعودي لهذا العام سوف تكون “نحلم ونحقق” وجاء هذه الهوية مستوحاه من الأحلام التي تقترب على تحقيقها وتكون واقعية، وأبرز ما فيها المشروعات الكبيرة التي حققتها المملكة.

حيث أن شعار اليوم الوطني 2023 يعبر عن فرشة رسام يحلم بتحقيق أحلامه التي لا حدود لها ومن خلالها يرسم حدود المملكة التي تحتضن الحلم بكل أصرار وعزيمة.

دليل هوية اليوم الوطني 93

لكل من يريد تحميل الهوية اليوم الطني 93 وأيضًا تحميل دليل هوية اليوم الوطني يمكن من خلال هذا الرابط، ثم التعرف على التعليمات الخاصة بالشعار وكيفية استخدامه في جميع التطبيقات.

إجازة اليوم الوطني

وقد أوضحت وزارة التعليم بالمملكة أن إجازة اليوم الوطني السعودي 2023 للطلاب والطالبات سوف يكون في المدارس يوم 23 سبتمبر 2023.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية أن إجازة الموظفين للقطاع الحكومي والخاص لليوم الوطني السعودي ستكون لمدة 3 أيام بدأ من يوم 21 سبتمبر حتى 23 سبتمبر 2023.