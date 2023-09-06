ينتظر المُواطنين والمُواطنات بالمملكة العربية السعودية موعد اليوم الوطني السعودي 93، فهي المُناسبة التي ينتظرها المُواطنون كُل عام، حيث تُعد الذكرى العظيمة التي تحتفل بها المملكة سنوياً، ولكن بالتزامن مع اقتراب تِلك المُناسبة نجد أن هُناك تساؤلات عِدة حول هذا الأمر، وأبرزها “متى اليوم الوطني السعودي 1445 بالهجري؟، وسوف نُجيب على ذلك تفصيلاً أدناه.

اليوم الوطني السعودي 93

المملكة العربية السعودية تحتفل في كل عام باليوم الوطني السعودي، وتم تحديد موعد الاحتفال السنوي بتِلك المُناسبة بعدما صدر المرسوم الملكي من قِبل “الملك المؤسس عبدالعزيز” بتاريخ 17 جمادى الأولى من عام 1351 هـ برقم 2716، ويجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم الملكي الصادر قضى بتغيير اسم الدولة إلى “المملكة العربية السعودية” بدلاً من “مملكة الحجاز”، وذلك بدءً من يوم (الخميس) 32 سبتمبر / أيلول من عام 1932 ميلادي المُوافق 21 جمادى الأولى 1351 هجري.

تاريخ اليوم الوطني بالهجري

من كُل عام يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في يوم “الثالث والعشرون” 23 من شهر سبتمبر / أيلول، وسوف يصادف هذا العام يوم “الثامن” 8 من شهر ربيع الأول 1445 هجرياً، وبذلك يتبقى على موعد اليوم اليوطني السعودي 93 – 17 يوماً فقط من تاريخ نشر هذا التقرير.