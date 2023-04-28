متى الاختبارات الشهريه الترم الثالث 1444 وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي

وزارة التعليم السعودي هي الجهة المسؤولة عن تحديد جميع التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية داخل أراضي المملكة، فهي التي حددت جدول التقويم الدراسي والذي تضمن الثلاث فصول الدراسية وكل فصل منهما يحتوي على إجازات مطولة وآخرى رسمية مثل اليوم الوطني، ويوم التأسيس السعودي، وعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أن كل ترم له اختبارات خاصة بالمقررات التي تمت دراستها خلاله.

اختبارات منتصف الترم الثالث

حددت كافة الإدارات التعليمية حول المملكة إن موعد الاختبارات الشهرية سيكون الموافق 10-10-1444 الموافق يوم الأحد المقبل الموافق 30 أبريل لكافة المراحل الدراسية على مستوى المملكة ودون التأثير على اليوم الدراسي ، حيث قامت كل إدارة بوضع الجدول الخاص بها وتقسيم المواد على حسب الأيام المُحددة ووفقًا لما يتناسب معها، والجدير بالذكر أنه يتم وضع درجات أعمال السنة عليها بواقع 20 درجة يُضاف إليها درجات المهام الأدائية، والمشاريع، والأعمال التي يقوم بها الطلاب.

موعد الإجازة المطولة القادمة

وفقًا لما تضمنه جدول التقويم الدراسي إن موعد الإجازة المطولة القادمة ستكون بتاريخ 28 و 29 مايو لعام 2023 وهي العطلة الثانية خلال الترم الثالث وبعدها سيستكلمون دراستهم حتى يخضعون لاختبارات الترم الثالث والتي ستبدأ بتاريخ 18 يونيو القادم وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي، أما بالنسبة لنهاية الدراسة فستكون 22 يونيو بعد حصول الطلاب على دراسة كافة المقررات الدراسية للثلاث فصول.

مدة العطلة الصيفية في السعودية

إن مدة الإجازة الصيفية حتى وقتنا هذا لم تُحدده وزارة التعليم السعودي ولم تُعلن عنه ولكن المعروف فقط بدايتها وهي بالتزامن مع انتهاء الدراسة في السعودية بتاريخ 22 يونيو القادم كما جاء في جدول التقويم الدراسي المُقرر قبل بدء العام الحالي، وفي حال إعلان الوزارة عن مدتها فسوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

والجدير بالذكر أن العطلة الصيفية ينتظرها كافة الطلاب من مختلف المراحل الدراسية نظرًا لأنها أطول إجازة يحصلون عليها فهي قد تكون شهرين أو أكثر على حسب ما تُحدده الوزارة لبداية العام الدراسي القادم 1445 يُعتبر هو نهاية العطلة بالنسبة لهم وحتى الآن لم تُعلن أي تفاصيل تخص الدراسة للعام المقبل.