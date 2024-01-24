متى الإجازة المطولة القادمة وفقا للتقويم الدراسي السعودي 1445؟.. وزارة التعليم توضح

يترقب الطلاب في السعودية موعد الإجازة المطولة القادمة والتي ستكون بنهاية الأسبوع الجاري، حيث حددت وزارة التعليم بالمملكة مواعيد الإجازات المطولة والرسمية، والتي يتم توزيعها على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، وتعد الإجازة المطولة القادمة هي الأخيرة قبل الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الثاني 1445.

متى الإجازة المطولة القادمة

الإجازة المطولة القادمة

وضعت وزارة التعليم في التقويم الدراسي للفصل الثاني 1445 إجازتين مطولة وتكون تلك الإجازة بإضافة يوم (الخميس أو الأحد) إلى إجازة نهاية الأسبوع وهي الجمعة والسبت، وذلك من أجل التخفيف على الطلاب طول العام الدراسي، حيث تكون الإجازة القادمة في التقويم الدراسي السعودي كالتالي:

التاريخ اليوم نوع الإجازة 26 يناير (7/14) الجمعة إجازة نهاية الأسبوع 27 يناير (7/15) السبت إجازة نهاية الأسبوع 28 يناير (7/16) الأحد إجازة مطولة 29 يناير (7/17) الإثنين عودة الدوام للطلاب

موعد الاختبارات النهائية

يضم التقويم الدراسي للعام 1445 عدة إجازات في الفصل الدراسي الثاني وبعد نهاية الإجازة المطولة القادمة يستعد الطلاب من أجل الاختبارات النهائية في الفصل الثاني، حيث أعلنت وزارة التعليم عن تغيير في موعد بداية الاختبارات النهائية، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس، إذ تنطلق الاختبارات النهائية يوم الخميس 1445/8/5، وتستمر لمدة أسبوع قبل أن يحصل الطلاب على إجازة الترم الثاني والتي تستمر لمدة 10 أيام.