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متى اخر يوم في سيتي ووك جدة؟.. وفقًا لتحديد الهيئة العامة للترفيه

نجوى جابر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عن فتح ستي ووك لعام 2023 بدءً من 24 أبريل لكي يتم استقبال كافة الراغبين في الذهاب للاستمتاع بجميع الفعاليات التي تعرضها فهي تناسب كافة الأعمال، والجدير بالذكر أنها تحتوي على المطاعم سواء كانت محلية أو عالمية وأيضًا منتزهات ومقاهي وقرية الأنمي ومنطقة خاصة بالألعاب والمغامرات لذا بادر بحجز التذاكر لكي تستمتع بجميع الفعاليات.

متى اخر يوم في ستي ووك جدة

الهيئة العامة للترفيه السعودية

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أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن فتح الستي ووك لكافة الراغبين في الذهاب إليها بدءً من 24 أبريل على أن يكون آخر يوم في فعالياتها بتاريخ 7 يونيو القادم لعام 2023 أي ستستمر لمدة شهرين، ولكي تتمكن من حجز التذاكر لابد من معرفة أسعارها والتي جاءت على النحو التالي وهي:

  • تبدأ التذاكر من 55 ريال سعودي على مدار أيام الأسبوع العادية.
  • الذين لم يتجاوز طولهم 130 سم يكون الدخول مجاني لهم.
  • يتم دفع 100 ريال خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.

كيفية حجز تذاكر سيتي ووك

لكي تتمكن من حجز تذاكر الخاصة بسيتي ووك لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

  • قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بحجز التذاكر عبر ticketmx.com.

  • انقر على خانة احجز الآن ثم سجل دخول ثم حدد اليوم وعدد التذاكر.
  • وافق على كافة الشروط والاحكام.

  • اضغط على خانة اشتر الآن ثم اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

أوقات زيارة سيتي ووك جدة

بدأ الفعاليات الخاصة بسيتي جدة يوم الإثنين الموافق 24 أبريل، حيث يُمكنك زيارتها في المواعيد التي جاءت على النحو التالي:

  • طوال أيام الأسبوع قم بالذهاب بداية من الساعة 5 مساءً وحتى 12 صباحًا علمًا بأن الأبواب الخاصة بالدخول تُغلق الساعة 11 مساءً.
  • أما بالنسبة لنهاية الأسبوع يبدأ دخول الزائرين في تمام الساعة 5 مساءً وحتى 2 صباحًا ويتم إغلاق باب الدخول من الساعة 1 صباحًا.
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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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