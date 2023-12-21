متحور J.N.1: هل هو وباء جديد أم سلالة عادية

في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم، تظهر بين الحين والآخر سلالات جديدة من الفيروس تثير القلق والتساؤلات حول خطورتها ومدى فعالية اللقاحات ضدها، ومن بين هذه السلالات، المتحور الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي “J.N.1”، والذي رصدت سرعة انتشاره في السعودية وبعض البلدان الأخرى.

ما هو متحور J.N.1؟

متحور J.N.1 هو سلالة فرعية من فيروس كورونا، تنتمي إلى سلالة أوميكرون، والتي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا في نوفمبر 2021، ويتميز هذا المتحور بوجود طفرات جينية في البروتين الشوكي للفيروس، وهو الجزء الذي يتصل بخلايا الجسم ويسهل دخولها، وتعتبر هذه الطفرات مسؤولة عن زيادة قدرة الفيروس على الانتقال بين الأشخاص وتجنب الاستجابة المناعية.

هل هو خطير؟

وفقًا لمصدر في وزارة الصحة السعودية، فإن متحور J.N.1 ليس مرضًا جديدًا، ولم تظهر أي إشارات عن ارتفاع في شدته أو مقاومته للقاحات، وأكدت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية”، في بيان لها، أنه لم يصاحب ظهور هذا المتحور أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، وأنه لا يوجد ما يثير القلق، وأضافت الهيئة أنها تتابع باستمرار التسلسل الجيني لعينات كوفيد-19 لرصد أي أنماط أو متحورات جديدة.

كيف نتعامل معه؟

رغم أن متحور J.N.1 لا يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، إلا أنه يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشاره، ومن هذه الإجراءات: