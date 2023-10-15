“متاح” نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني results.mlazemna.com

أعلنت وزارة التربية العراقية صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني، والتي انتظرها الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور خلال الفترة الماضية، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية في الساعات القليلة الماضية عن أن النتائج ستكون متاحة بيوم الأحد وهذا ما حدث بالفعل، وتجدون في هذا المقال رابط وطريقة استخراج نتائج السادس الإعدادي في كافة أنحاء العراق (الكرخ، الرصافة، كركوك، النجف، إلخ) من موقع نتائجنا الإلكتروني، فتابعوا معنا.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني، المصدر: موقع نتائجنا

نتائج الدور الثاني

وقد أدى الطلاب والطالبات في كافة أنحاء العراق امتحانات دور ثاني للصف السادس الإعدادي في الفترة الماضية، وقد انتهت هذه الامتحانات بالفعل، وبدأت بعدها عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق على مدار الأيام الفائتة، وبالطبع كان هناك الكثير من الأخبار والشائعات بخصوص موعد النتائج.

ولكن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن نتائج السادس الإعدادي سوف يتم نشرها للطلاب والطالبات بكافة المحافظات بيوم الأحد 15 تشرين الأول 2023، وتجدون رابط وطريقة الاستخراج بالفقرة القادمة.

رابط نتائج السادس الإعدادي

وبدون أن نطيل عليكم، يمكن لطلاب الصف السادس الإعدادي الوصول إلى النتائج الخاصة بهم أيا كانت محافظتهم، عبر اتباع الخطوات التالية الموضحة:

يتم الدخول إلى صفحة النتائج في موقع نتائجنا الرسمي.

في موقع نتائجنا الرسمي. ثم بعدها يتم النزول إلى الأسفل لتجد المحافظات.

اضغط على أيقونة تنزيل إلى جوار محافظتك.

ثم تضغط على أيقونة تنزيل النتائج.

في خانة البحث يتم كتابة اسم المدرسة الخاصة بك.

ثم بعدها تضغط عليها ليفتح الكشف معك.

بعدها يتم البحث عن الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو اسمه، لتجد النتيجة الخاصة به.

مع تمنياتنا الخالصة لجميع الطلاب والطالبات بالنجاح والتفوق.