متاح الآن.. رابط تذاكر سوريا وإيران وأسعارها بكأس آسيا 2024

نجح المنتخب السوري في التأهل إلى دور ثمن النهائي ببطولة كأس آسيا 2024 والتي تستضيفها قطر، إذ جاء المنتخب السوري في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما تأهل منتخب إيران في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، لذلك يرغب الجمهور بمعرفة طريقة حجز تذاكر سوريا وإيران في دور ال16 وأسعارها.

تذاكر سوريا وإيران

تذاكر سوريا وإيران

طرحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا في قطر 2024 تذاكر مباريات بطولة كأس آسيا لدور ال16، حيث يمكنك حجز تذاكر مباريات دور ثمن النهائي من خلال منصة الاتحاد الآسيوي، ويكون حجز تذاكر مباريات دور ال16 في كأس آسيا من خلال اتباع الطريقة التالية:

اضغط رابط تذاكر سوريا وإيران.

اختر منها المؤشر بجانب اسم المباراة أو “3B VS 1C”.

حدد فئة التذكرة والعدد بالضغط على “+”.

اضغط على مؤشر أسفل الصفحة وسجل الدخول.

قم باختيار طريقة الدفع واضف بيانات الدفع.

بعد الانتهاء تجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر سوريا وإيران

تشهد مباريات منتخبي سوريا وإيران إقبال كبير من قبل الجمهور سواء من الجالية السورية أو الإيرانية في الخليج العربي، حيث تُقام مباراة الفريقين يوم الأربعاء 31 يناير الساعة 7.00، فيما وفر الاتحاد الآسيوي أسعار مخفضة لتذاكر مباريات دور ال16 ودور المجموعات وتأتي أسعار التذاكر وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

احتفلت جماهير المنتخب السوري بشكل كبير في قطر بعد تأهله التاريخي بالفوز على منتخب الهدف بهدف دون مقابل، حيث يمكنك متابعة المباراة القادمة للمنتخب السوري عبر قنوات (أبوظبي الرياضية، بي إن سبورت، الرابعة العراقية، الكأس، SSC).