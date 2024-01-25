متاح الآن.. رابط تذاكر السعودية وكوريا الجنوبية وأسعارها بدور ال16 كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي مباراة قوية في دور ال16 من كأس آسيا عندما يواجه المنتخب الكوري الجنوبي، حيث نجح منتخب السعودية في حسم التأهل بالمركز الأول في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد أن تعادل في الجولة الأخيرة مع تايلاند، بينما صعد منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بعد تعادلها أمام ماليزيا، فيما يمكنك حجز تذاكر السعودية وكوريا الجنوبية في دور ثمن نهائي كأس آسيا عبر المنصة الرسمية للاتحاد الآسيوي.

تذاكر السعودية وكوريا الجنوبية

تذاكر السعودية وكوريا الجنوبية

تقام مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 30 يناير في دور ثمن نهائي كأس آسيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 7 بتوقيت الدوحة، فيما يستعد الجماهير السعودية لحضور المباراة المنتظرة والتي تمثل أهمية كبيرة لمنتخب المملكة من أجل حسم تأهله إلى الدور القادم، ويمكنك الدخول إلى منصة الاتحاد الآسيوي من أجل حجز تذاكر المباراة باتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط تذاكر السعودية وكوريا الجنوبية.

اختر منها المؤشر بجانب اسم المباراة.

اضغط على علامة + بجانب اسم الدرجة وحدد عدد التذاكر.

سجل الدخول إلى المنصة وأضف بيانات الدفع.

بعد الانتهاء من الدفع ستجد التذكرة على هاتفك.

🚨🚨🚨🚨 رسميًا : 🏆 دور الـ 16 كأس أمم أسيا

🇸🇦 السعودية x كوريا الجنوبية 🇰🇷

📆 الثلاثاء 30 يناير

🏟️ ملعب المدينة التعليمية

⏱️ الساعـة 7:00 مساءً • كل التوفيق لمنتخبنا 🇸🇦🇸🇦💚 pic.twitter.com/vmJI4b6fSS — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) January 25, 2024

أسعار تذاكر السعودية وكوريا الجنوبية

يوفر الاتحاد الآسيوي التذاكر على المنصة الرسمية فقط ولا يمكنك شراء التذاكر من مكان آخر أو إعادة بيعها إذ تعد التذكرة لاغية فيما تكون أسعار التذاكر مخفضة لجميع الدرجات، حيث يمكنك الحجز بداية من 25 ريالا قطريا للدرجة العادية، ولا يزال هناك عدد كبير من التذاكر المتاحة أمام الجمهور في مباراة دور ال16، ويكون الحجز وفق الأسعار التالية:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

🚨 تاريخيًا .. السعودية عقدة كوريا ! 🇰🇷🇸🇦 كوريا الجنوبية لم تتمكن من الفوز على المنتخب السعودي في تاريخ كأس آسيا ❇️ 1984 | 1-1

❇️ 1988 | 0-0 (فوز السعودية بركلات الترجيح)

❇️ 2000 | 1-2

❇️ 2007 | 1-1 ✅ في مباراة 1988 حققت السعودية اللقب

✅ في مباراة 2000 تأهلت السعودية إلى… pic.twitter.com/xmiJAIhb9L — عمرو (@bt3) January 25, 2024

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية

يتم نقل مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية، كما يتم النقل عبر قنوات بي أن سبورت في جميع الدول العربية، ويمكنك متابعة المباراة عبر القنوات التالية (أبو ظبي الرياضية، الكأس القطرية، الرابعة العراقية)، فيما من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 30 يناير الساعة 7.00 مساء بتوقيت الدوحة ومكة.

المباراة البطولة الدور الموعد القنوات الناقلة السعودية ضد كوريا الجنوبية كأس آسيا دور ال16 الثلاثاء 30 يناير، الساعة 7.00 الكأس، أبوظبي الرياضية، بي إن سبورت، SSC

تشكيلة السعودية المتوقعة

يحتاج مانشيني مدرب المنتخب السعودي إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاستمرار مع المنتخب السعودي، إذ لا بديل عن الفوز في تلك المباراة من أجل استكمال البطولة، وفي حالة الخسارة سيودع الأخضر بطولة كأس آسيا مبكرا، فيما يلعب المنتخب السعودي بالتشكيل المتوقع التالي ضد كوريا الجنوبية: