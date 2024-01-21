متاح الآن.. رابط تذاكر السعودية وتايلاند وأسعارها في كأس آسيا 2024

يخوض المنتخب السعودي مواجهة مهمة أمام منتخب تايلاند في مرحلة مجموعات كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة السعودية ضد تايلاند في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة من كأس آسيا، فيما يرغب الجمهور بمعرفة طريقة حجز تذاكر المباراة وكيفية شراء التذاكر وأسعارها.

تذاكر السعودية وتايلاند

نجح المنتخب السعودي في تحقيق الفوز بأول مباراتين له في المجموعة السادسة بكأس آسيا وذلك بعد التغلب على عمان في الجولة الأولى، والفوز على منتخب قيرغيزستان في الجولة الثانية، فيما يخوض المنتخب السعودي مباراته الأخيرة في البطولة يوم الخميس 1/25 في ختام مباريات مرحلة المجموعات قبل التأهل إلى دور ال16، فيما يمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

الضغط على رابط تذاكر السعودية وتايلاند.

انتظر تحميل الصفحة الرئيسية.

قم بالضغط على المؤشر بجانب اسم المباراة.

اضغط على علامة “+” بجانب فئة التذكرة.

اضغط على المؤشر في الأسفل.

سجل الدخول ببريد الإلكتروني.

سجل بيانات الدفع الإلكتروني.

ستجد لتذاكره على هاتفك.

أسعار تذاكر السعودية وتايلاند

يوفر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسعارا مخفضة للتذاكر في بطولة كأس آسيا 2023، وذلك من أجل جذب عدد كبير من الجمهور إلى المباريات، حيث تبدأ أسعار تذاكر المباريات من 25 ريالا قطريا، فيما تجذب مباريات المنتخب السعودي إقبالا كبيرا من جمهور الأخضر وذلك لقرب المسافة بين المملكة وقطر، وتتراوح أسعار التذاكر في جميع الدرجات وفق التالي:

الفئة السعر الثالثة 25 ريالا قطريا الثانية 40 ريالا قطريا الأولى 60 ريالا قطريا

كيف أشاهد المباراة؟

يتم نقل مباراة السعودية ضد تايلاند عبر عدد كبير من القنوات داخل الخليج العربي، حيث يمكن للمتابعين في السعودي مشاهدة المباراة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية، وتقوم الرابعة الرياضية بنقل المباراة داخل العراق، ويمكنك أن تتابع المباراة عبر أبو ظبي ودبي داخل الإمارات، فيما تتولى قنوات بي إن والكأس النقل في باقي الدول العربية.