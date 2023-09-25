متاجر هايبر بنده السعودية تعلن عن تخفيضات خيالية بمناسبة اليوم الوطني 93
أعلنت متاجر هايبر بنده السعودية عن استمرار عروضها في جميع الفروع بمناسبة اليوم الوطني 93، حيث قدمت تخفيضات تصل إلى أكثر من 85% على مجموعة متنوعة من المنتجات والأجهزة الذكية والكهربائية والهواتف الذكية، وإليكم أبرز هذه العروض:
1. المستلزمات المتعددة:
– توصيلة كهرباء هاي ماكس بطول 3 متر وبقوة 2860 واط، الآن بسعر 39.95 ريال فقط بدلاً من 68 ريال سعودي.
– كشاف ليد كليك أون بقوة 2000 أمبير، الآن بسعر 39 ريال فقط بدلاً من 55 ريال سعودي.
– منشر غسيل بسعر 49.95 ريال فقط بدلاً من 88 ريال سعودي.
– مفرش أرضي سعودي بأبعاد 150×200 سم، الآن بسعر 44.93 ريال فقط بدلاً من 91 ريال سعودي.
– موقد غاز صغير للرحلات بسعر 19.95 ريال فقط بدلاً من 36 ريال سعودي.
2. المفروشات والملابس:
– بطانية بولار بأبعاد 150×180 سم، الآن بسعر 12.95 ريال فقط بدلاً من 21.95 ريال سعودي.
– طقم غطاء وسادة بسعر 16 ريال فقط بدلاً من 20.95 ريال سعودي.
– طقم شرشف سنجل بسعر 30 ريال فقط بدلاً من 85.50 ريال سعودي، وسعر الشرف كنج لنفرين بسعر 60 ريال فقط بدلاً من 80 ريال سعودي.
– بطانية صوف بطول سم يبلغ 29 ريال سعودي فقط، وبطانية صوف بأبعاد 200×220 سم بسعر 32 ريال فقط بدلاً من 295 ريال سعودي.