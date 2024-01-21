“مباراة الحسم” رابط تذاكر مباراة سوريا والهند وأسعارها في كأس آسيا 2024

يخوض المنتخب السوري مواجهة مهمة أمام المنتخب الهندي، حيث يسعى المنتخب السوري من أجل حسم التأهل في المواجهة القادمة أمام المنتخب الهندي والتي ستكون في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا، بعد أن أخفق المنتخب السوري في تحقيق أي فوز يحتاج إلى دعم جماهيره في المباراة الأخيرة من أجل الفوز والحفاظ على حظوظ التأهل لدور ال16 من البطولة، لذلك يرغب الجمهور في معرفة طريقة حجز تذاكر مباراة سوريا والهند وأسعارها.

تذاكر سوريا والهند

تذاكر مباراة سوريا والهند

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا في قطر عن طرح تذاكر كأس آسيا 2024 عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، كما أشارت إلى أن شراء أو تداول تذاكر المباريات خارج المنصة الرسمية تعد لاغية، لذلك يمكنك الحجز فقط من خلال الدخول إلى موقع تذاكر كأس آسيا واتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط تذاكر سوريا والهند.

اختر منها المباراة التي تريدها.

اضغط على المؤشر بجانب اسم المباراة.

اختر الفئة التي تريدها.

سجل الدخول ببريدك الإلكتروني.

أضف بيانات الدفع.

بعد تأكيد الدفع ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر سوريا والهند

لا يزال هناك عدد كبير من التذاكر المتبقية في مباراة سوريا والهند والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، حيث تضم قطر والخليج العربي جزءا كبيرا من جالية المنتخب السوري، كما يوفر الاتحاد الآسيوي تذاكر مخفضة بأسعار تذاكر البطولة، وتأتي أسعار تذاكر الدرجات المختلفة كالتالي:

الفئة السعر الثالثة 25 ريالا قطريا الثانية 40 ريالا قطريا الأولى 60 ريالا قطريا

كيف أشاهد مباراة سوريا والهند؟

تنطلق مباراة سوريا والهند يوم الثلاثاء 23 يناير الساعة 2.30 بتوقيت الدوحة، ويتم نقل المباراة عبر عدد كبير من القنوات المشفرة، إذ يمكنك متابعة المباراة من خلال قنوات بي أن سبورت والكأس في جميع الدول العربية، قناة الرابعة الرياضية في العراق، إضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي داخل الإمارات، إضافة إلى قناة SSC داخل السعودية.

البيانات القيمة المباراة سوريا – الهند الموعد الثلاثاء 23 يناير، الساعة 2.30 بتوقيت الدوحة البطولة كأس آسيا 2023 المجموعة الثانية، الجولة 3 القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية، بي إن سبورت، SSC، الكأس، الرابعة العراقية

فرص سوريا في التأهل

يمتلك المنتخب السوري فرصة ضعيفة من أجل التأهل حيث تعتمد على الفوز بنتيجة كبير على المنتخب الهندي وخسارة أوزبكستان صاحبة المركز الثاني برصيد 4 نقاط أمام أستراليا صاحبة المركز الأول ب6 نقاط، فيما يمتلك المنتخب السوري نقطة واحدة في المركز الثالث بينما الهند بالمركز الأخير دون نقاط.