القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عشاق ومحبي المارد الأحمر في جميع أنحاء الوطن العربي يترقبون المباراة الهامة والمنتظرة التي ستجمع بين الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي يوم الجمعة الموافق 12 مايو 2023 في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2023، هذه المباراة الهامة والمرتقبة يتوقع لها خبراء كرة القدم في القارة السمراء أن تكون مباراة من العيار الثقيل ومليئة بفنيات كرة القدم الحديثة، ومع اقتراب موعد انطلاق هذه المباراة الهامة أصبح معرفة القنوات التي ستقوم ببث هذا اللقاء المرتقب هو الشغل الشاغل لدى عشاق الفريقين في كل أنحاء الوطن العربي.

مباراة الأهلي والترجي

صعد الأهلي المصري للدور قبل النهائي في هذه البطولة بعد أن استطاع تحقيق الفوز في دور الثمانية على فريق الرجاء المغربي، وذلك بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2/0 وتعادل معه سلبيا في مباراة العودة في المغرب، بينما صعد الترجي التونسي بعد أن استطاع تحقيق الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري في دور الثمانية، وذلك بعد أن تعادل معه في تونس 1/1، واستطاع الفوز عليه في مباراة الإياب في الجزائر بنتيجة 1/0 في مباراة كانت مثيرة حتى نهايتها.

مواجهات الفريقين

أما عن مواجهات الأهلي والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا فكانت الغلبة فيها للفريق المصري، حيث تقابل الأهلي مع الترجي في 18 مواجهة، وقد استطاع الأهلي تحقيق الفوز في عشر مواجهات، بينما حقق الترجي الفوز في أربع مواجهات فقط، وكان التعادل بين الفريقين هو سيد الموقف في أربع مواجهات أخرى.

موعد المباراة

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة الموافق 12-5-2023 على أرضية ملعب “رادس” بتونس، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

📸| محاضرة فنية لفريقنا قبل خوض المران الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال.🦅 #يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/bp1DCSFKol — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 11, 2023

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية بثها لمواجهة الأهلي والترجي اليوم عبر قناة 4 bein sports المشفرة والتي يمكن استقبالها من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

كما أعلنت قناة التونسية الرياضية الأرضية بثها لمباراة الأهلي والترجي داخل تونس فقط من خلال التردد الأرضي الخاص بها، ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 11727.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: أفقي.