ما هي عقوبة وغرامة فقدان جواز السفر والإجراءات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد؟

وضعت الإدارة العامة للجوازات غرامة مالية وعقوبة على جميع المواطنين الذين يفقدون جواز السفر أكثر من مرة، لذلك يبحث عدد كبير من المواطنين على كم غرامة فقدان الجواز السعودي، وما هي طريقة استخراج بدل فاقد لجواز السفر وهذا سنتحدث فيه عبر السطور التالية، لكل من يرغب يتابع القادم.

عقوبة فقدان جواز السفر

كم غرامة فقدان الجواز السعودي للأجانب؟

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية غرامة فقدان الجواز السعودي أول مرة وهي قيمتها 1000 ريال سعودي حتى 3000 ريال سعودي، تدفع عند التجديد، علماً بأن المخالفة تتضاعف تلقائيًا في المرة الثانية، وإليكم إجراءات فقدان جواز السفر داخل المملكة فيمًا يلي:

يجب الإبلاغ عن فقدان الجواز السفر في إدارة الجوازات ولا تتخطى عن أسبوع.

استخراج خطاب من جهة العمل تفيد أنك فقدت جواز السفر ليس مقترن بالحجز من جهة العمل.

تقديم صورة من الجواز المفقود.

صورة من تأشيرة الإقامة الخاصة بصاحب الجواز السفر.

تدوين البيانات الشخصية في نموذج التحقيق والتصديق عليه.

يتم إصدار القرار الإداري.

ما هي إجراءات فقدان السفر خارج السُّعُودية؟

مع ثبوت فقدان الجواز بشكل متكرر و متعمد قامت مصلحة الجوازات بوضع غرامة مالية وعقوبة تصل إلي منع السفر لثلاث سنوات، وتتمثل خطوات فقدان جواز السفر خارج المملكة فيمًا يلي:

يجب الذَّهاب إلي السِّفَارة الأجنبية لتقديم بلاغ بشكل قانوني.

يجب التواصل مع قسم الجوازات وتدوين اسمك لديهم في حال تم العثور على الجواز.

مراجعة جوازات المملكة لاستخراج بدل فاقد.

بذلك تقوم الجهات المختصة بإصدار تَذْكِرَة مرور لاستخدامها بديل الجواز المفقود وتسمح للمواطنين بالسفر خلال أسبوع واحد من إصدارها.

ما هي متطلبات إصدارة وثيقة مرور للسعوديين؟

يجب إحضار تقرير الشرطة الذي يثبت بلاغ فقدان الجواز.

سداد مبلغ الإصدار قيمته 14 دولار أمريكي.

صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو السجل العائلي.

صورة من الجواز المفقود.

كتابة طلب إصدار وثيقة مرور.

خطاب تعريف من مقر العمل أو الجامعة.

كم يستغرق جواز سفر بدل فاقد سعودي؟

يتمكن المواطن التنقل من دولة لآخري بجواز السفر وفي حالة فقدانه يجب استخراج بدل فاقد، لذلك وحدد الإدارة العامة للجوازات بالمملكة أن يستغرق جواز السفر ثلاث أيام.