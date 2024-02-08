تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقدم المرأة في جميع المجالات وتمكينها بالأخص في المجال الاقتصادي والتجاري حيث تمنح المملكة المرأة حق في فتح سجل تجاري والمشاركة في سوق العمل وممارسة النشاط التجاري قانونيًا، إليكم التفاصيل من شروط وطريقة فتح السجل التجاري لفئة النساء، تابعونا.

ما هي طريقة فتح سجل تجاري للنساء في السعودية 1445 وكم الرسوم؟

السجل التجاري للنساء في السعودية

توفر المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية خاصة بفتح سجل تجاري للنساء وهي منصة المركز السعودي للأعمال، لتوفر على الجميع الوقت والجهد، إليكم الخطوات التي يجب تطبيقها:

أولا القيام بتسجيل الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال.

يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب أبشر أو النفاذ الوطني.

كتابة البيانات المطلوبة، مثل: الاسم التجاري ونوع المنشأة والنشاط التجاري.

ثم سداد الرسوم المقررة والموافقة على الشروط والأحكام.

رسوم فتح سجل تجاري للنساء

حددت المملكة رسوم خاصة بفتح السجل التجاري لفئة النساء في السعودية للمارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني حيث وضعت رسوم للسجل التجاري الرئيسي بمبلغ 200 ريال سعودي، بينما رسوم سجل تجاري فرعي 100 ريال سعودي.