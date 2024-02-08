ما هي طريقة فتح سجل تجاري للنساء في السعودية 1445 وكم الرسوم؟
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقدم المرأة في جميع المجالات وتمكينها بالأخص في المجال الاقتصادي والتجاري حيث تمنح المملكة المرأة حق في فتح سجل تجاري والمشاركة في سوق العمل وممارسة النشاط التجاري قانونيًا، إليكم التفاصيل من شروط وطريقة فتح السجل التجاري لفئة النساء، تابعونا.
السجل التجاري للنساء في السعودية
توفر المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية خاصة بفتح سجل تجاري للنساء وهي منصة المركز السعودي للأعمال، لتوفر على الجميع الوقت والجهد، إليكم الخطوات التي يجب تطبيقها:
- أولا القيام بتسجيل الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال.
- يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب أبشر أو النفاذ الوطني.
- كتابة البيانات المطلوبة، مثل: الاسم التجاري ونوع المنشأة والنشاط التجاري.
- ثم سداد الرسوم المقررة والموافقة على الشروط والأحكام.
رسوم فتح سجل تجاري للنساء
حددت المملكة رسوم خاصة بفتح السجل التجاري لفئة النساء في السعودية للمارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني حيث وضعت رسوم للسجل التجاري الرئيسي بمبلغ 200 ريال سعودي، بينما رسوم سجل تجاري فرعي 100 ريال سعودي.
شروط فتح سجل تجاري للنساء
وضعت المملكة بعض الشروط التي يجب توافرها في المُتقدمين، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون عُمر المُتقدمة 18 عام فأكثر.
- ضرورة ألا تكون المُتقدمة موظفة في أي جهة حكومية.
- وجود رأس المال لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- يجب أن تمتلك المتقدمة حسابًا في منصة أبشر للخدمات الحكومية.
مُميزات فتح سجل تجاري للنساء
فتح السجل التجاري للنساء يعطيهم الكثير من المزايا، ومن هذه المُميزات الآتي:
- يوفر السجل التجاري إمكانية ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني وآمن.
- يُقدم لك حماية قانونية للعلامة التجارية.
- يوفر فرصة للحصول على قروض وتمويلات من البنوك والمؤسسات المالية.
- يمنح حق المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية.