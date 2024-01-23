ما هي طريقة شراء تذاكر كوريا الجنوبية وماليزيا وأسعارها بكأس آسيا 2024؟

يخوض المنتخب الكوري مواجهة هامة أمام منتخب ماليزيا من أجل حسم التأهل عن مجموعته، بالرغم من امتلاكه أربعة نقاط إلا أن البحرين والأردن تمتلك فرصة من أجل الصعود في المراكز الأولى، وبينما تلعب الأردن ضد البحرين، يواجه المنتخب الكوري ماليزيا، ويمكنك ان تتابع المباراة من المدرجات من خلال شراء تذاكر كوريا الجنوبية وماليزيا.

تذاكر كوريا الجنوبية وماليزيا

يوفر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذاكر جميع المباريات في دور المجموعات، ويتم إقامة مباريات الجولة الأخيرة في كل مجموعة بوقت واحد، حيث يلعب المنتخب الكوري ضد ماليزيا في وقت مباراة الأردن ضد البحرين، ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر كوريا الجنوبية وماليزيا.

انتظر تحميل الصفحة واضغط المؤشر بجانب المباراة.

قم باختيار فئة التذكرة واضغط + من أجل تحديد العدد.

اضغط السهم أسفل الصفحة وسجل الدخول ببريدك الإلكتروني.

قم باختيار طريقة الدفع الإلكتروني التذكرة.

بعد الانتهاء تجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر كوريا الجنوبية وماليزيا

يوفر الاتحاد الآسيوي أسعار مخفضة لتذاكر مباريات كأس آسيا، حيث نجحت قطر في تقديم مستوى جيد للبطولة حتى الآن، وتأتي أسعار تذاكر مباراته مرحلة المجموعات موحدة لكل المباريات في الدرجات الثلاثة، حيث تكون أسعار التذكرة الواحدة وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل مباريات كأس آسيا 2023 عبر عدد كبير من القنوات العربية، إذ يمكنك متابعة مواجهة كوريا الجنوبية ضد ماليزيا يوم الخميس المقبل 25 يناير الساعة 14.30، فيما يتم نقل المباراة عبر قنوات (أبوظبي الرياضية، بي إن سبورت، الرابعة العراقية، الكأس، SSC).