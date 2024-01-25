ما هي طريقة شراء تذاكر قطر وفلسطين وأسعارها بدور ال16 كأس آسيا؟

يستعد المنتخب القطري لمواجهة منتخب فلسطين في دور ثمن النهائي بكأس آسيا، إذ نجح المنتخب القطري في الصعود بالمركز الأول بالمجموعة الأولى، بينما صعد منتخب فلسطين في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، فيما وفر الاتحاد الآسيوي تذاكر قطر وفلسطين في دور ال16 من البطولة، وذلك عبر المنصة الرسمية للبطولة وبأسعار مناسبة للجميع.

تذاكر قطر وفلسطين

تذاكر قطر وفلسطين

طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذاكر مباراة قطر وفلسطين في منافسات دور 16 بكأس آسيا، فيما تنطلق المباراة يوم الإثنين 29 يناير الساعة 7.00 مساء بتوقيت الدوحة، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال الدخول إلى منصة الحجز التابعة للاتحاد الآسيوي، ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

ادخل إلى رابط تذاكر قطر وفلسطين.

اضغط المؤشر بجانب اسم المباراة.

اضغط على علامة “+” بجانب اسم الدرجة وحدد عدد التذاكر.

سجل الدخول إلى المنصة وأضف بيانات الدفع.

بعد الانتهاء من الدفع ستجد التذكرة على هاتفك.

بالعلامة الكاملة الأدعم يتصدر مجموعته في رحلة الدفاع عن لقبه بفوزه على المنتخب الصيني بنتيجة 1-0 فالكم الكأس يا أبطال ⚽️🇶🇦💪@QFA With a clean sweep, Team Qatar lead their group after beating China 1-0 in AFC Asian Cup.#WeAreTeamQatar #كلنا_الأدعم pic.twitter.com/EqT86UKcky — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) January 22, 2024

أسعار تذاكر قطر وفلسطين

وفر الاتحاد الآسيوي أسعارا مخفضة لتذاكر مباريات دور ال16 بكأس آسيا إذ تبدأ الأسعار من 25 ريالا قطريا للدرجة العادية، فيما لا يزال هناك عدد كبير من تذاكر مباريات دور ال16 متاحة للراغبين في حجز التذاكر، إذ تشهد البطولة هذا العام إقبال جماهيري كبير وخاصة من الجماهير العربية، فيما تأتي الأسعار وفق التالي:

الدرجة السعر (ريال قطري) الثالثة 25 الثانية 40 الأولى 60

كيف أشاهد مباراة قطر وفلسطين

تقوم قنوات بي إن سبورت والكأس القطرية بنقل مباراة قطر ضد فلسطين في دور ال16 من البطولة، حيث يمكنك متابعة المباريات من خلال الاشتراك في باقة بي إن سبورت، كما يتم نقل المباراة عبر الكأس إضافة إلى أبو ظبي الرياضية التي تنقل المباراة داخل الإمارات فقط، ويمكنك متابعة المباراة في العراق من خلال قناة الرابعة العراقية.