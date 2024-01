ما هي طريقة شراء تذاكر قطر وفلسطين وأسعارها بدور ال16 كأس آسيا؟

يستعد المنتخب القطري لمواجهة منتخب فلسطين في دور ثمن النهائي بكأس آسيا، إذ نجح المنتخب القطري في الصعود بالمركز الأول بالمجموعة الأولى، بينما صعد منتخب فلسطين في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، فيما وفر الاتحاد الآسيوي تذاكر قطر وفلسطين في دور ال16 من البطولة، وذلك عبر المنصة الرسمية للبطولة وبأسعار مناسبة للجميع.

تذاكر قطر وفلسطين

طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذاكر مباراة قطر وفلسطين في منافسات دور 16 بكأس آسيا، فيما تنطلق المباراة يوم الإثنين 29 يناير الساعة 7.00 مساء بتوقيت الدوحة، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال الدخول إلى منصة الحجز التابعة للاتحاد الآسيوي، ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

بالعلامة الكاملة الأدعم يتصدر مجموعته في رحلة الدفاع عن لقبه بفوزه على المنتخب الصيني بنتيجة 1-0

فالكم الكأس يا أبطال ⚽️🇶🇦💪@QFA

With a clean sweep, Team Qatar lead their group after beating China 1-0 in AFC Asian Cup.#WeAreTeamQatar #كلنا_الأدعم pic.twitter.com/EqT86UKcky

