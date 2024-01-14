ما هي طريقة شراء تذاكر ريال مدريد وبرشلونه وأسعارها في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024؟

تنطلق مساء اليوم الأحد 14 يناير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث تستضيف الرياض النسخة الرابعة على التوالي من بطولة كأس السوبر الإسباني، وبعد نجاح الريال في الفوز على أتلتيكو مدريد يواجه برشلونة الذي تخطى أوساسونا في نصف النهائي، بينما يرغب الجمهور في معرفة طريقة شراء تذاكر السوبر الإسباني.

تذاكر ريال مدريد وبرشلونه- العين الإخبارية

تذاكر ريال مدريد وبرشلونه

تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني مساء اليوم الأحد 14 يناير وذلك الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9 بتوقيت القاهرة، حيث يمكنك حجز تذاكر ريال مدريد وبرشلونة وحضور المباراة في الرياض، إذ يستضيف ملعب الأول بارك نهائي السوبر الإسباني، ويكون حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط منصة webook.

سجل الدخول بحسابك وكلمة المرور أو اختر تسجيل جديد.

قم باختيار “نهائي السوبر الإسباني 2024”.

حدد الدرجة التي تريدها والمقعد.

قم بالضغط على أيقونة الحجز.

اختر طريقة الدفعة وسجل بيانات البطاقة البنكية.

بعد إتمام الحجز ستجد تذاكر المباراة على جوالك.

أسعار تذاكر ريال مدريد وبرشلونة

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإسباني عن طرح تذاكر ريال مدريد وبرشلونة من خلال منصة وي بوك بأسعار مرتفعة حيث تبدأ الأسعار في الدرجة خلف المرمى من 125 ريال سعودي، وبالرغم من ارتفاع قيمة تذاكر المباراة إلا أنها ستشهد حضور جماهيري كبير من قبل الجماهير السعودية، وتأتي أسعار التذاكر وفق التالي:

الفئة السعر (ريال سعودي) الذهبية 5000 الفضية 3000 تراس شمالية 18000 تراس 24000 تراس جنوبية 18000 منتصف الواجهة 500 أطراف الواجهة 450 زاوية الواجهة 250 خلف المرمى العلوي 150 خلف المرمى السفلي 125

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق لقب السوبر الثالث في السعودية حيث نجح في الفوز ببطولتي أعوام 2021- 2022 والتي أقيمت في المملكة، حيث من المتوقع أن يشارك الريال في المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، كارفخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، بيلينجهام، رودريجو.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

نجح برشلونة في الفوز على ريال مدريد العام الماضي وتحقيق اللقب لأول مرة في السعودية بعد خسارة أول نسختين أقيمت في المملكة، حيث يشارك برشلونة في المباراة بالتشكيل المتوقع التالي: