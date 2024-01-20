ما هي طريقة شراء تذاكر انتر ميلان ونابولي وأسعارها في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2024؟

يترقب جماهير كرة القدم مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي يوم الإثنين المقبل، حيث تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي بعد أن نجح إنتر في الفوز على لاتسيو بثلاثة أهداف دون مقابل، وفاز نابولي على فيورنتينا بنفس النتيجة تأهل الفريقان لمباراة النهائي، لذلك يرغب الجمهور في معرفة طرق حجز تذاكر إنتر ميلان ونابولي وأسعار التذاكر.

تذاكر انتر ميلان ونابولي

تذاكر انتر ميلان ونابولي

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة السوبر الإيطالي، حيث تقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض، ويمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال منصة وي بوك التي توفر تذاكر البطولة إذ تأتي البطولة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ويكون حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط webook.

اختر نهائي السوبر الإيطالي.

قم بتسجيل الدخول للمنصة.

اختر المقعد والدرجة التي تريدها.

قم بإدخال بيانات البطاقة البنكية.

بعد إتمام الحجز ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر انتر ميلان ونابولي

توفر منصة وي بوك رابط بديل من أجل حجز تذاكر إنتر ونابولي في حالة نفاذ التذاكر على المنصة الرسمية، يمكنك الضغط على رابط تذاكر السوبر الإيطالي ستجد تذاكر اضافية، كما يمكنك الدخول إلى رابط tazaker 365 من أجل الحصول على التذاكر، وتأتي أسعار تذاكر إنتر ونابولي وفق الجدول التالي:

الفئة السعر (ر.س) خلف المرمى سفلي 45 خلف المرمى علوي 55 زاوية الواجهة 75 أطراف الواجهة 150 منتصف الواجهة 175 الفضية 850 الذهبية 1250 تراس 4000

كيف أشاهد نهائي السوبر الإيطالي؟

تقام مباراة نهائي السوبر الإيطالي يوم الإثنين المقبل على ملعب الأول بارك الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنك متابعة المباراة من خلال قنوات SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق المباراة، بينما يمكنك مشاهدة البث المباشر عبر شاهد VIP.