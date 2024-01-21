ما هي طريقة شراء تذاكر الوحدة والاتفاق وأسعارها في كأس الوحدة الودية 2024؟

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر الوحدة والاتفاق والتي ستكون في نهائي كأس الوحدة الودية، حيث يشارك نادي الوحدة الإماراتي رفقة أندية الاتفاق والزمالك وأم صلال، فيما نجح الاتفاق في الصعود للنهائي بعد الفوز على ام صلال بركلات الترجيح، بينما تأهل الوحدة على حساب الزمالك.

تذاكر الوحدة والاتفاق

تذاكر الوحدة والاتفاق

بلغ نادي الوحدة الإماراتي النهائي بالفوز على الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة قوية قدمها الفريق الإمارات، والذي ينظم ويستضيف البطولة، وذلك بعد توقف البطولات الرسمية بسبب كأس أمم آسيا وأفريقيا، حيث يمكنك حضور النهائي وحجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الوحدة والاتفاق.

اختر منها أيقونة “حجز التذاكر” واضغط التالي.

اختر فئة التذكرة التي تريدها.

قم بإدخال بيانات الشراء.

بعد الانتهاء تجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الوحدة والاتفاق

تعد بطولة الوحدة الودية بطولة تسويقية للفرق المشاركة وتقام البطولة بالإمارات في الفترة الحالية، حيث يمكنك حجز التذاكر وحضور مباراة المركز الثالث والرابع بين الزمالك وأم صلال ومباراة النهائي بين الوحدة والاتفاق وفق الأسعار التالية للتذاكر:

الفئة السعر درجة ب 14.17 درهم إماراتي درجة أ 14.17 درهم إماراتي الذهبية 28.34 درهم إماراتي تيتانيوم 56.68 درهم إماراتي بلاتين 99.18 درهم كبار الزوار 141.69 درهم

كيف أشاهد بطولة الوحدة الودية؟

يتم نقل مباريات بطولة الوحدة الودية عبر قنوات أبوظبي الرياضية، ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين الوحدة والاتفاق يوم الاربعاء 24 يناير الساعة 8 مساء بتوقيت أبوظبي، فيما تنطلق مباراة المركزين الثالث والرابع الساعة 5.10 مساءا بتوقيت أبوظبي.