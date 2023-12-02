ما هي طريقة شراء تذاكر الهلال ونادي نساجي وأسعارها بدوري أبطال آسيا 2023؟

أعلن متجر BLU Store عن طرح تذاكر مباراة الهلال ونادي نساجي الإيراني القادمة، والتي ستكون ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح الهلال في حسم التأهل إلى دور المجموعات، ويسعى إلى تقديم عرض جيد في آخر مباريات دور المجموعات والتي ستكون مساء يوم الإثنين 4 ديسمبر، حيث يمكنك شراء تذاكر المباراة من خلال تطبيق بلو ستور وحضور المباراة في الملز ومتابعة الهلال أمام نساجي.

شراء تذاكر الهلال ونساجي- Blu Store

شراء تذاكر الهلال ونساجي

يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره نادي نساجي الإيراني، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يمكنك أن تقوم بحجز التذاكر من خلال تنزيل تطبيق بلو ستور الإلكتروني، والذي يوفر تذاكر نادي الهلال في جميع البطولات، ويكون الحجز من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط Blu Store.

قم بتنزيل التطبيق إلى جوالك.

سجل الدخول باستخدام حسابك.

اختر المباراة القادمة واضغط على حجز التذاكر.

قم باختيار المقعد والدرجة.

حدد عدد التذاكر واختر طريقة الدفعة.

ادفع ثمن التذكرة تجدها على جوالك.

أسعار تذاكر الهلال ونساجي

أعلن نادي الهلال عن أسعار تذاكر مباراة الفريق القادمة في آسيا، حيث طرح الفريق تذاكر بأسعار مخفضة لجميع الدرجات، وذلك لضمان حضور أكبر عدد من الجمهور، حيث حسم الهلال التأهل، لذلك يخشى البعض أن يقل الحضور في تلك المباراة، وتكون أسعار التذاكر 25 ريال سعودي، وذلك للدرجات (L1- L2- L3- L4).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

حسم الهلال التأهل للدور القادم ومؤخرا نجح الفريق في الفوز على منافسه النصر وتأكيد صدارته للدوري برصيد 41 نقطة، وذلك بعد الفوز على النصر بثلاثة أهداف، حيث يسعى الهلال للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها، وتنطلق المباراة مساء يوم الإثنين المقبل 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنك ان تتابع المباراة عبر قنوات الكأس وبي إن سبورت القطرية، وقناة دبي وأبوظبي الرياضية، وقناة SSC السعودية الرياضية.