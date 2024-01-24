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ما هي طريقة شراء تذاكر الهلال وانتر ميامي وأسعارها بكأس موسم الرياض 2024؟

محمد عثمان

يستعد نادي الهلال إلى أولى مباريات كأس موسم الرياض والتي تجمعه مع إنتر ميامي، حيث أعلنت هيئة الترفيه عن إقامة دورة مجمعة بين فرق (الهلال- النصر- تنتر ميامي)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وتجمع المباراة الأولى فريق الهلال ضد إنتر ميامي يوم الإثنين 29 يناير، فيما أعلنت الهيئة المنظمة للبطولة عن طرح تذاكر الهلال وانتر ميامي وأسعارها عبر منصة وي بوك.

تذاكر الهلال وانتر ميامي

تذاكر الهلال وانتر ميامي

تذاكر الهلال وانتر ميامي

تُقام مباراة الهلال ضد إنتر ميامي يوم الإثنين 29 يناير على ملعب مملكة أرينا، والذي يستضيف المباريات الثلاثة، إذ تجمع المباراة الأولى الهلال ضد إنتر ميامي، بينما تكون الثانية إنتر ميامي مع النصر، وتجمع المباراة الثالثة الهلال ضد النصر، ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

  • اضغط على رابط webook.
  • اختر المقعد والدرجة التي تريدها.
  • قم بتسجيل الدخول.
  • أضف بيانات البطاقة البنكية.
  • بعد الانتهاء ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الهلال وانتر ميامي

يوفر منصة Webook تذاكر مباريات كأس موسم الرياض، بأسعار مناسبة للجميع، إذ ستشهد المباريات إقبال جماهيري كبير، لشعبية الأندية المشاركة، إضافة إلى قدوم ليونيل ميسي رفقة نادي إنتر ميامي، فيما تم طرح تذاكر البطولة بالأسعار التالية:

الفئة السعر (ريال)
A 375
B 375
D1 600
D2 750
D3 600
D4 600
D5 650
D6 600
Premium 1 5500
Premium 2 7500
Premium 3 5500
مباراة الهلال وانتر ميامي
مباراة الهلال وانتر ميامي

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الهلال ضد إنتر ميامي في بطولة كأس الرياض يوم الإثنين 29 يناير الساعة 9 مساءا ويمكنك أن تتابع المباراة  من خلال قنوات SSC المجانية والمشفرة، فيما سيتم نقل المباراة عبر منصة شاهد VIP.

البيانات القيمة
المباراة الهلال ضد إنتر ميامي
الموعد الإثنين 29 يناير، الساعة 9 مساءا
القنوات الناقلة SSC- شاهد VIP
البطولة كأس موسم الرياض
الملعب مملكة أرينا، الرياض
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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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