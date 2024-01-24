ما هي طريقة شراء تذاكر الهلال وانتر ميامي وأسعارها بكأس موسم الرياض 2024؟

يستعد نادي الهلال إلى أولى مباريات كأس موسم الرياض والتي تجمعه مع إنتر ميامي، حيث أعلنت هيئة الترفيه عن إقامة دورة مجمعة بين فرق (الهلال- النصر- تنتر ميامي)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، وتجمع المباراة الأولى فريق الهلال ضد إنتر ميامي يوم الإثنين 29 يناير، فيما أعلنت الهيئة المنظمة للبطولة عن طرح تذاكر الهلال وانتر ميامي وأسعارها عبر منصة وي بوك.

تذاكر الهلال وانتر ميامي

تذاكر الهلال وانتر ميامي

تُقام مباراة الهلال ضد إنتر ميامي يوم الإثنين 29 يناير على ملعب مملكة أرينا، والذي يستضيف المباريات الثلاثة، إذ تجمع المباراة الأولى الهلال ضد إنتر ميامي، بينما تكون الثانية إنتر ميامي مع النصر، وتجمع المباراة الثالثة الهلال ضد النصر، ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط webook.

اختر المقعد والدرجة التي تريدها.

قم بتسجيل الدخول.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

بعد الانتهاء ستجد التذكرة على هاتفك.

⬅️ المباراة القادمة

🗓 الاثنين 29 يناير

🏆 كأس موسم الرياض

👕 🔵 الهلال × إنتر ميامي 🟣

⏱ 9:00 مساءً

🏟️ ملعب الهلال المملكة أرينا pic.twitter.com/Cvg9BaNLUl — أخبار الهلال (@hilalstuff) January 24, 2024

أسعار تذاكر الهلال وانتر ميامي

يوفر منصة Webook تذاكر مباريات كأس موسم الرياض، بأسعار مناسبة للجميع، إذ ستشهد المباريات إقبال جماهيري كبير، لشعبية الأندية المشاركة، إضافة إلى قدوم ليونيل ميسي رفقة نادي إنتر ميامي، فيما تم طرح تذاكر البطولة بالأسعار التالية:

الفئة السعر (ريال) A 375 B 375 D1 600 D2 750 D3 600 D4 600 D5 650 D6 600 Premium 1 5500 Premium 2 7500 Premium 3 5500

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الهلال ضد إنتر ميامي في بطولة كأس الرياض يوم الإثنين 29 يناير الساعة 9 مساءا ويمكنك أن تتابع المباراة من خلال قنوات SSC المجانية والمشفرة، فيما سيتم نقل المباراة عبر منصة شاهد VIP.