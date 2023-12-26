ما هي طريقة شراء تذاكر الفيحاء والهلال وأسعارها بدوري روشن 2024؟

يخوض نادي الفيحاء مواجهة قوية يوم الجمعة المقبل، وذلك عندما يلاقي نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، حيث يسعى الفيحاء إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، والذي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وأعلنت صفحة الفريق الرسمية على X عن طرح تذاكر مباراة الفريق القادمة، إذ يمكنك شراء تذاكر الفيحاء والهلال في الجولة 19 من دوري روشن الآن عبر المنصة الإلكترونية للفريق.

شراء تذاكر الفيحاء والهلال

تذاكر الفيحاء والهلال

تنطلق منافسات الدوري السعودي في الجولة القادمة يوم الخميس المقبل، فيما يستضيف الفيحاء نظيره الهلال يوم الجمعة الساعة 6.00 بتوقيت مكة، ويمكنك حجز تذاكر المباراة من خلال الدخول إلى منصة حجز تذاكر الفيحاء في الدوري، واتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط تذاكر الفيحاء والهلال.

اختر منها أيقونة “شراء تذكرة”.

حدد بعد تسجيل الدخول واضغط على حجز التذاكر.

حدد المقعد والدرجة الذي تريده.

اختر طريقة الدفع واضف تفاصيل البطاقة البنكية.

بعد الانتهاء ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الفيحاء والهلال

يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض مواجهة الفيحاء ضد الهلال يوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن أسعار تذاكر المباراة القادمة، فيما قامت إدارة الفيحاء برفع قيمة تذاكر مباراته ضد الهلال، وتأتي أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة السعر الموحدة (عادية) 50 ريال الموحدة (ممتازة) 100 ريال خلف المرمى 30 ريال الفضية 700 ريال الذهبية 1500 ريال

القنوات الناقلة للمباراة

تنطلق مباراة الهلال والفيحاء يوم الجمعة القادمة الساعة 6 بتوقيت مكة، ويمكنك أن تتابع مباراة الهلال والفيحاء في الجولة القمة من دوري روشن عبر قناة SSC السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل المباراة عبر القنوات المجانية والمشفرة، إضافة إلى ذلك يمكنك أن تتابع المباراة عبر منصة شاهد VIP، فيما أعلنت SSC أن معلق المباراة هما “عبدالله الغامدي، عبدالله المحيسن.

المباراة الفيحاء – الهلال الموعد الجمعة 26 ديسمبر، الساعة 6.00 مساءً القناة الناقلة SSC- شاهد VIP المعلقان عبدالله الغامدي- عبدالله المحيسن البطولة دوري روشن السعودي، الجولة 19 الملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز

تشكيلة الهلال المتوقعة

كان الهلال قد فاز مؤخرا على فريق الطائي بنتيجة سبعة دون مقابل، إذ حقق الفريق نتائج إيجابية في الدوري دفعته للتصدر بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما من المنتظر أن يدخل الهلال مباراة الفيحاء بالتشكيل المتوقع التالي: