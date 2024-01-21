ما هي طريقة شراء تذاكر الزمالك وأم صلال وأسعارها في كأس الوحدة الودية 2024؟

طرح مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر الزمالك وأم صلال في بطولة الوحدة الودية، حيث شارك نادي الزمالك في البطولة مع أندية الاتفاق السعودي والوحدة الإماراتي وأم صلال القطري، فيما نجح الاتفاق في الصعود للنهائي بعد الفوز على أم صلال بركلات الترجيح، وخسر الزمالك أمام نادي الوحدة لمواجهة ام صلال في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

تذاكر الزمالك وأم صلال

تذاكر الزمالك وأم صلال

بعد خسارة الزمالك أمام الوحدة بنتيجة ثلاثة مقابل هدف يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز على أم صلال والحصول على المركز الثالث، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال حجز التذاكر عبر منصة مجلس أبوظبي الرياضي ويكون حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الزمالك وأم صلال.

اختر منها أيقونة “حجز التذاكر” واضغط التالي.

اختر فئة التذكرة التي تريدها.

قم بإدخال بيانات الشراء.

بعد الانتهاء تجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الزمالك وأم صلال

يوفر مجلس أبوظبي الرياضي تذاكر بطولة كأس الوحدة الودية بأسعار مخفضة، وذلك من أجل جذب عدد كبير من الجمهور للبطولة الودية، إذ يشارك الزمالك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، وتكون أسعار التذاكر وفق الأسعار التالية:

الفئة السعر درجة ب 14.17 درهم إماراتي درجة أ 14.17 درهم إماراتي الذهبية 28.34 درهم إماراتي تيتانيوم 56.68 درهم إماراتي بلاتين 99.18 درهم كبار الزوار 141.69 درهم

القنوات الناقلة للمباراة

يتم نقل مباريات بطولة الوحدة الودية عبر قنوات أبوظبي الرياضية، حيث من المقرر أن تقام مباراة المركزين الثالث والرابع بين الزمالك وأم صلال يوم الاربعاء 24 يناير الساعة 5.10 مساءا بتوقيت أبوظبي، والساعة 3.10 بتوقيت القاهرة، وتكون مباراة النهائي بين الوحدة والاتفاق في نفس اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت أبوظبي.