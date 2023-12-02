ما هي طريقة شراء تذاكر الاتحاد وسباهان وأسعارها بدوري أبطال آسيا 2023؟

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد وسباهان في دوري أبطال آسيا، حيث نجح الاتحاد في حسم تأهله إلى المرحلة التالية من البطولة، وذلك بعد تفوقه في دور المجموعات، حيث تنطلق آخر مباريات دور المجموعات يوم الإثنين 4 ديسمبر كان نادي الاتحاد خاض آخر مبارياته في الدوري ونجح في الفوز على نادي الخليج بثلاثة أهداف دون مقابل، لذلك يرغب الجمهور في متابعة مباراة الاتحاد القادمة في آسيا ومعرفة طريقة شراء تذاكر المباراة.

بطاقة مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا- منصة نادي الاتحاد لحجز التذاكر

تذاكر الاتحاد وسباهان

تقام المباراة القادمة لنادي الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2023 أمام نادي سباهان الإيراني، حيث يسعى نادي الاتحاد أن يحقق فوز كبير على فريق سباهان وخاصة مع الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب وانسحاب الاتحاد لاستخدام شعارات سياسية في المباراة، حيث يرغب نادي الاتحاد في حضور جماهيري كبير لتلك المباراة، ويمكنك شراء تذاكر المباراة من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الاتحاد وسباهان.

اختر منها أيقونة “احجز الآن”.

سجل الدخول للمنصة بحسابك.

اختر المقعد والدرجة الذي تريده.

حدد عدد تذاكر المباراة.

اختر طريقة الدفع وقم بالحجز.

أسعار تذاكر الاتحاد وسباهان

حدد نادي الاتحاد أسعار مخفضة من أجل حضور جماهيري كبير لمباراة الفريق أمام سباهان، حيث تبدأ الأسعار من 20 ريال، وذلك لجميع الدرجات الموحدة، فيما تكون أسعار الدرجة الفضية شمال وجنوب 150 ريال سعودي، أما عن أسعار جميع الدرجات فهي كالتالي:

النوع السعر (ر.س) موحد واجهة 20 خلف المرمى ش 20 خلف المرمى ج 20 موحد شمالي 20 موحد جنوبي 20 المنصة الفضية ش 150 المنصة الفضية ج 150

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسباهان

يتم نقل مباراة الاتحاد وسباهان عبر عدد كبير من القنوات المشفرة، حيث يمكنك متابعة المباراة من خلال قناة SSC 1HD يوم الإثنين المقبل الساعة 9.00 مساء، فيما يتم نقل المباراة بتعليق من عامر الخوذيري على قناة beIN Sports AFC، ويمكنك ان تتابع المباراة عبر قنوات الكأس وأبوظبي ودبي الرياضية.