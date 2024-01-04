ما هي طريقة شراء تذاكر الأهلي ووهان ثري تاون وأسعارها في كأس دبي 2024؟

يترقب جماهير الكرة العربية انطلاق بطولة كأس دبي للتحدي 2024، حيث أعلنت المنصة الإلكترونية للبطولة عن طرح تذاكر المباريات والتي ستنطلق في نهاية شهر يناير الجاري، حيث يشارك في تلك البطولة أربعة فرق من أربعة دول مختلفة، وهي الأهلي السعودي، ووهان ثري تاون الصيني، والزمالك المصري، إضافة إلى فريق الرجاء المغربي، حيث يمكنك الآن شراء تذاكر الأهلي ووهان الصيني في نصف نهائي كأس دبي 2024.

شراء تذاكر الأهلي ووهان ثري الصيني

تذاكر الاهلي ووهان ثري الصيني

تعد بطولة كأس دبي للتحدي بطولة ودية تهدف إلى الترويج للفرق المشاركة في البطولة، وذلك بعد انتهاء بطولات المنتخبات في آسيا وأفريقيا، حيث يمكنك الدخول إلى منصة حجز تذاكر كأس دبي والحصول على تذاكر جميع مباريات البطولة، فيما بينهم تذاكر مباراة الزمالك والرجاء في نصف النهائي، ويكون حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط كأس دبي للتحدي.

اختر ايقونة “Buy Tickets”.

اضغط بعدها على “اختيار التذاكر”.

حدد فئة التذكرة وحدد العدد.

قم بالضغط على “الدفع”.

سجل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

قم بدفع قيمة التذكرة.

أسعار تذاكر كأس دبي 2024

تشهد بطولة كأس دبي مشاركة ثلاثة من أكبر الفرق العربية جماهيرية سواء الأهلي السعودي أو الزمالك أو الرجاء، لذلك من المنتظر أن تشهد المباريات إقبال جماهيري كبير، وتكون أسعار تذاكر المباريات كالتالي:

الدرجة السعر Silver 80 درهم Gold 150 درهم Platinum 200 درهم VIP 500 درهم VIP3 1150 درهم

موعد مباريات كأس التحدي

تنطلق بطولة كأس التحدي في الفترة من 26 إلى 28 يناير، حيث يلتقي النادي الأهلي السعودي ضد ووهان ثري الصيني في نصف النهائي يوم 26 يناير، بينما يواجه الزمالك الرجاء البيضاوي يوم 26 بنصف النهائي، وتكون مباراة النهائي يوم 28 يناير بين الفائز في مباريات نصف النهائي، بينما الفرق الخاسرة بنصف النهائي تلتقي لتحديد المركز الثالث والرابع.