ما هي طريقة شراء تذاكر الأهلي والخليج وأسعارها بدوري روشن 2024؟

أعلن نادي الأهلي السعودي عن طرح تذاكر مباراة الفريق القادمة في الدوري أمام نادي الخليج، حيث يمكنك شراء تذاكر الأهلي والخليج وحضور المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل 29 ديسمبر، إذ يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والعودة لصدارة الدوري مرة أخرى بعد أن ابتعد الهلال بفارق كبير عن أقرب منافسيه، كما يشهد يوم الجمعة إقامة مباراة الفيحاء والهلال بجانب مواجهة الأهلي والخليج في الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

شراء تذاكر الأهلي والخليج

تذاكر الأهلي والخليج

تنطلق مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي والتي تجمعه مع الخليج الساعة 9 مساء يوم الجمعة، فيما تم توفير تذاكر المباراة للشراء عبر منصة الأهلي الرسمية، ولكن يجب التسجيل في منصة الأهلي الإلكترونية لحجز تذاكر المباراة، ويكون حجز التذاكر من خلال اتباع التالي:

اضغط على رابط تذاكر الأهلي والخليج.

اختر منها أيقونة “احجز الآن”.

سجل الدخول للمنصة ببريدك الإلكتروني.

اختر الدرجة والمقعد الذي تريده.

حدد بعدها طريقة دفع قيمة التذكرة.

ستجد تذكرة المباراة على الهاتف.

أسعار تذاكر الأهلي والخليج

أعلن نادي الأهلي عن أسعار تذاكر المباراة، والتي تأتي بأسعار مخفضة من أجل ضمان حضور عدد كبير من جماهير الأهلي، إذ تُقام المباراة على استاد عبدالله الفيصل في جدة، وتبدأ قيمة التذاكر للدرجة الموحدة من 20 ريال، أما عن الدرجة الممتازة فتكون بقيمة 40 ريال، وتأتي أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة السعر (ر.س) موحدة 20 ممتازة 40 فضي 150 ذهبي 400

كيف أشاهد المباراة؟

تقوم قنوات SSC بنقل مباراة الأهلي والخليج في الجولة 19 من دوري روشن، حيث يمكنك متابعة المباراة عبر قناة SSC HD وقناة SSC SD بتعليق صوتي من “عيسى الحربين، سعد يحيى”، ويتم نقل المباراة عبر الإنترنت عبر منصة شاهد VIP.