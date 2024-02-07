ما هي طريقة شراء تذاكر الأردن وقطر وأسعارها بنهائي كأس آسيا 2024؟

طرح الاتحاد الآسيوي تذاكر الأردن وقطر في نهائي كأس آسيا، إذ يمكن للجمهور شراء تذاكر المباراة من خلال الدخول إلى المنصة الرسمية للاتحاد الآسيوي، وكان المنتخب الأردني نجح في حجز مقعد للمباراة النهائية، وذلك بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، والصعود للمرة الأولى إلى النهائي، فيما نجح منتخب قطر بالصعود إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لذلك تتجه أنظار الجمهور العربي والآسيوي إلى قطر والتي تحتضن المباراة النهائية يوم السبت القادم.

تذاكر الأردن وقطر

تذاكر الأردن وقطر

وفر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تذاكر نهائي كأس آسيا 2024 عبر المنصة الرسمية للحجز، حيث يمكنك متابعة مباراة نهائي كأس آسيا والتي تجمع قطر ضد الأردن يوم السبت المقبل في العاصمة القطرية الدومة من خلال حجز تذاكر المباراة ومتابعة المواجهة الكبيرة، فيما يكون حجز تذاكر المباراة عبر منصة الاتحاد الآسيوي باتباع الخطوات التالية:

اضغط رابط تذاكر الأردن وقطر.

انتظر تحميل صفحة التذاكر.

اختر المباراة النهائية.

حدد تذاكر المباراة واضغط على علامة +.

حدد عدد تذاكر المباراة.

سجل الدخول ببريدك الإلكتروني.

أضف بيانات البطاقة البنكية.

ستجد التذكرة على هاتفك.

أسعار تذاكر الأردن وقطر

توفر الهيئة المنظمة للبطولة تذاكر نهائي آسيا عبر المنصة الوحيدة الرسمية، فيما يمكنك الحصول على التذاكر من خلال تلك المنصة فقط ومنصة إعادة البيع وغير ذلك ستجد التذكرة لاغية، اذ أشارت منصة الحجز أن بطاقة هيا لا تكفي لحضور المباريات، فيما تأتي التذاكر بأسعار مخفضة تبدأ من 30 ريال، وتأتي أسعار تذاكر المباراة كالتالي:

الدرجة السعر الدرجة الثالثة 30 ريال الدرجة الثانية 100 ريال الدرجة الأولى 250 ريال

موعد نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

صعد منتخب الأردن إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بإقصاء كوريا الجنوبية بعد الفوز بهدفين دون مقابل، فيما نجح منتخب قطر بتحقيق أداء وفوز تاريخي على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتنطلق مباراة النهائي يوم السبت المقبل 10 فبراير الساعة 6 بتوقيت الدوحة، يتم نقل مباريات البطولة عبر مجموعة كبيرة من القنوات المشفرة، حيث يمكنك متابعة النهائي من خلال قنوات أبوظبي داخل الإمارات، وقناة الرابعة العراقية في العراق، وتقوم SSC بنقل المباراة في السعودية، كما يمكنك متابعة النهائي عبر قناة beIN Sports AFC وقناة الكأس القطرية في قطر والدول العربية.