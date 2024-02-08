ما هي طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام؟

يُعد برنامج مساند من أفضل المنصات المُتكاملة التي تطورت بالمملكة حتى تُساعد المواطنين وتُسّهل عليهم إجراءات استقدام عاملة منزلية إلى المملكة، كما توفر المنصة العديد من الخدمات الأُخرى كإصدار تأشيرة وتُمّكنك من التعاقد مع العاملة واسقدامها بشكل سهل، ولكي تضمن عاملة جيدة ومُناسبة فإن البرنامج يتعاون مع مكاتب توظيف عالمية تُتيح لكم فرصة أكبر وعروض مختلفة، تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل.

طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام

برنامج مساند الإلكتروني

اتبع هذه الخطوات البسيطة حتى تتمكن من إنشاء حساب على موقع مساند، والطريقة هي كما سنذكرها لكم:

الولوج إلى موقع مساند الإلكتروني.

القيام بإختيار التسجيل المتوفر على الصفحة الرئيسية.

تحديد الجنسية وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

كتابة اسمك الرباعي بالطريقة المطابقة للبطاقة الوطنية.

إدخال تاريخ ميلادك، وإذا كنت مقيمًا، قم بإدخال تاريخ الإقامة والنوع.

الضغط مباشرة على خيار التسجيل لإكمال عملية التسجيل.

شروط استقدام عاملة منزلية

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها بك لتتمكن من استقدام عاملة منزلية إلى السعودية، والشروط هي: