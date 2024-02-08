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ما هي طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام؟

لبنى محمد

يُعد برنامج مساند من أفضل المنصات المُتكاملة التي تطورت بالمملكة حتى تُساعد المواطنين وتُسّهل عليهم إجراءات استقدام عاملة منزلية إلى المملكة، كما توفر المنصة العديد من الخدمات الأُخرى كإصدار تأشيرة وتُمّكنك من التعاقد مع العاملة واسقدامها بشكل سهل، ولكي تضمن عاملة جيدة ومُناسبة فإن البرنامج يتعاون مع مكاتب توظيف عالمية تُتيح لكم فرصة أكبر وعروض مختلفة، تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل.

طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام

طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام

برنامج مساند الإلكتروني

اتبع هذه الخطوات البسيطة حتى تتمكن من إنشاء حساب على موقع مساند، والطريقة هي كما سنذكرها لكم:

طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام

  • القيام بإختيار التسجيل المتوفر على الصفحة الرئيسية.
  • تحديد الجنسية وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام

  • كتابة اسمك الرباعي بالطريقة المطابقة للبطاقة الوطنية.
  • إدخال تاريخ ميلادك، وإذا كنت مقيمًا، قم بإدخال تاريخ الإقامة والنوع.
  • الضغط مباشرة على خيار التسجيل لإكمال عملية التسجيل.

طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام

شروط استقدام عاملة منزلية

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها بك لتتمكن من استقدام عاملة منزلية إلى السعودية، والشروط هي:

طريقة التسجيل في موقع مساند للعمالة المنزلية 1445 وشروط الاستقدام

  • يشترط أن يكون لديه حساب في موقع أبشر.
  • يجب تسديد المخالفات المسجلة على المُتقدم بالطلب قبل التقديم.
  • ضرورة دفع رسوم تأشيرة العمالة المنزلية.
  • لابد أن يوجد معك مستند تعريفي للراتب الخاص بك، ويجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي شهريًا.
  • يجب تقديم كشف حساب للمُتقدم، ولابد أن يظهر فيه مبلغ لا يقل عن 35 ألف ريال سعودي خلال الستة أشهر الأخيرة.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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