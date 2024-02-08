ما هي طريقة التسجيل في تمهير طاقات 1445 والشروط اللازمة؟

يُعتبر برنامج تمهير أحد أهم البرامج التدريبية المدفوعة والمؤقتة الهادفة إلى تمكين المواطنين بالسعودية سواء خريجي الجامعات والكليات والمعاهد أو غير ذلك من التعامل في سوق العمل عن طريق تقديم مهارات وخبرات عالية تساعدهم في بناء الشخصية الوظيفية وضمان حصولهم على وظيفة تُناسبهم في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، كما أيضًا يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدفع مكافآت مالية للمتدربين وفقًا للمستوى التعليمي لهم، تعرف على التفاصيل.

برنامج تمهير طاقات

حتى تتمكن من التسجيل في برنامج تمهير طاقات بكل سهولة وبطريقة إلكترونية يجب اتباع هذه الخطوات البسيطة الآتية:

الولوج مباشرة إلى البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

اضغط على “تمهير للتدريب على رأس العمل” من خلال تبويب “برامجنا” .

القيام بالضغط على زر “تقدم هنا”.

ثم يجب تعبئة البيانات الخاصة بالمُتقدم وهي: معلومات السكن، معلومات التعليم، رقم حساب مصرفي فعال.

القيام برفع صورة واضحة للشهادة التعليمية.

ثم يجب التأكد من المؤهل العلمي للمتقدم والمسجل في برنامج “مؤهل”.

اضغط على زر “إرسال”.

القيام بتفعيل خيار “أوافق على الشروط والأحكام” واضغط على زر “تقديم”.

انتظر حتى يصلك إشعار بنجاح عملية التقديم.

شروط التسجيل في تمهير طاقات

وضعت البوابة الوطنية للعمل بالسعودية بعض الشروط التي يجب استيفاؤها ليتم قبول طلب التسجيل في البرنامج، وهي كما سنذكر لكم: