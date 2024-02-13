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ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

لبنى محمد

تسعى الحكومة السعودية إلى توفير كافة سُبل الراحة لمواطنيها وذلك يتم بإتاحة جميع الخدمات بشكل إلكتروني لتوفر الجهد والوقت والازدحام في الهيئات الحكومية، لذلك يُمكنك معرفة المستحقات المالية المطلوبة، دون الحاجة في الذهاب إلى أي مكتب حكومي، تابع المقال التالي لمعرفة التفاصيل.

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

منصة أبشر الإلكترونية

لكي تتمكن من الاستعلام عن رصيد الجوازات بشكل سهل وإلكتروني يجب اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

  • النقر مُباشرة على الخدمات الإلكترونية.

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

  • بعد ذلك القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام عن رصيد الجوازات.

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

  • ستظهر لك بعد ذلك الصفحة الخاصة بالاستعلام، قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية.
  • ثم كتابة الكود المرئي الظاهر أمامك.
  • الضغط على زر عرض.
  • وأخيرًا ستظهر أمامك الصفحة الخاصة بالجوازات.

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

استرداد رصيد الجوازات

يُمكنك استيراد رصيد الجوازات بشكل إلكتروني عن طريق منصة اعتماد باتباع الخطوات التالية:

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

  • القيام بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • إدخال رقم الهوية الوطنية.
  • الضغط على تسجيل الدخول.

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

  • ستصل إليك رسالة برقم التفعيل.

ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

  • بعد ذلك اختيار أيقونة المدفوعات الحكومية.
  • النقر على رصيد خدمات وزارة الداخلية ثم على رقم المستفيد.
  • اختر أيقونة الجوازات من حل القطاع.
  • سيظهر لك الرصيد المستحق أمامك، سواء كنت مقيم أو مواطن.
  • حدد المبلغ الذي ترغب في استرداده ثم انتقل لصفحة البنك لكي يتم خصم المبلغ منه.

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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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