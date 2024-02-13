ما هي طريقة الاستعلام عن رصيد الجوازات 1445؟

تسعى الحكومة السعودية إلى توفير كافة سُبل الراحة لمواطنيها وذلك يتم بإتاحة جميع الخدمات بشكل إلكتروني لتوفر الجهد والوقت والازدحام في الهيئات الحكومية، لذلك يُمكنك معرفة المستحقات المالية المطلوبة، دون الحاجة في الذهاب إلى أي مكتب حكومي، تابع المقال التالي لمعرفة التفاصيل.

منصة أبشر الإلكترونية

لكي تتمكن من الاستعلام عن رصيد الجوازات بشكل سهل وإلكتروني يجب اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

أولا تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

النقر مُباشرة على الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام عن رصيد الجوازات.

ستظهر لك بعد ذلك الصفحة الخاصة بالاستعلام، قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية.

ثم كتابة الكود المرئي الظاهر أمامك.

الضغط على زر عرض.

وأخيرًا ستظهر أمامك الصفحة الخاصة بالجوازات.

استرداد رصيد الجوازات

يُمكنك استيراد رصيد الجوازات بشكل إلكتروني عن طريق منصة اعتماد باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الخاصة بمنصة اعتماد.

القيام بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على تسجيل الدخول.

ستصل إليك رسالة برقم التفعيل.