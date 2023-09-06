ما هي ضوابط حصاد ونقل الأسماك إلى الأسواق؟

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط حصاد ونقل الأسماك من منشآت الاستزراع المائي إلى المصانع أو الأسواق.

ضوابط نقل الأسماك -مصدر الصورة:منصة إكس

ضوابط نقل الأسماك

وذلك لضمان سلامتها وجودتها، وتشمل الضوابط ما يلي:

-استخدام معدات وأدوات نظيفة لمنع تلوث الأسماك والقشريات أثناء النقل.

-حصاد الأسماك والقشريات ونقلها بطريقة تحافظ على درجات الحرارة المناسبة.

-صنع الثلج من مياه الشرب الخالية من الميكروبات.

-تنظيف وتعقيم المعدات والحاويات المستخدمة في حصاد ونقل الأسماك أو القشريات.

-حظر استخدام المواد الكيميائية على المنتجات المائية أثناء النقل.

-منع العمال المصابين بالجروح أو القروح المفتوحة أو الالتهابات الجلدية من التعامل مع المنتجات المحصودة.

قواعد استخدام برنامج”سمك”

وعقب حصول منشأة الاستزراع المائي على شهادة “سمك”، يتم السماح لها باستخدام الشعار على منتجاتها أو أي مواد ترويجية أخرى ذات صلة.

وتشمل قواعد استخدام شعار برنامج “سمك” ما يلي:

-الحصول على موافقة الجمعية السعودية للاستزراع المائي قبل الاستخدام.

-استخدام الشعار في أي مادة ترويجية وإعلانية متعلقة بالشركة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى ضمان جودة الأسماك وسلامتها للاستهلاك الآدمي.