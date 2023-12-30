ما هي شروط وخطوات التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان للزواج 1445؟

يُمثل برنامج سند، ركيزة أساسية في مجال العمل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث أن البرنامج موجه بشكل أساسي للأسر الأقل دخلاً والأفراد الذين يواجهون تحديات مالية، مع تأكيد خاص على دعم الشبان المقبلين على الزواج، وذلك لتوفير أساس متين لحياة كريمة ومستقرة للمستفيدين، بموجب نظام محدد من الشروط والمعايير التي تضمن توزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال.

شروط وخطوات التسجيل في دعم سند

دعم سند للزواج 1445

تعد مبادرة سند للزواج أحد أهم المبادرات الرئيسية في برنامج سند الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التكافل والدعم الاجتماعي غير الربحي في المملكة العربية السعودية، بإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث أن هذه المبادرة تعمل على تقديم الدعم المالي للفئات المستحقة، خصوصًا الشباب المقبلين على الزواج، لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بهذا الالتزام الكبير، كما تسعى المبادرة لضمان بداية حياة زوجية سعيدة ومستقرة للمستفيدين، في الوقت الذي تؤكد فيه على أهمية تعزيز مستويات المعيشة الكريمة والاستقرار الأسري، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتغير والتحديات المرتبطة بالأسعار.

شروط سند محمد بن سلمان للزواج

لتحسين ظروف الحياة للأشخاص الراغبين في الزواج، تقدم لهم مبادرة سند للزواج فرصة متميزة بدعم أميز، ولضمان توزيع الدعم بعدالة وتكافؤ، تم وضع مجموعة من الشروط المحددة للمتقدمين، وهي كالتالي:

يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة من المواطنين السعوديين.

يشترط أن يكون الزواج الأول للرجل عند التقديم للدعم.

ينبغي ألا يقل عمر الزوج عن 21 عامًا وألا يتجاوز 40 عامًا، بينما يجب ألا تقل سن الزوجة عن 18 عامًا وألا تزيد عن 40 عامًا.

الحصول على الثانوية العامة شرط أساسي للزوج.

يجب ألا يكون قد مضى أكثر من عام على عقد الزواج في تاريخ تقديم الطلب.

الحد الأقصى للدخل الشهري المشترك للزوجين هو 4000 ريال سعودي.

لا يجب أن يتخطى المهر المسجل للزوجة 50,000 ريال سعودي.

إتمام دورة الوعي المالي بنجاح وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

تعطى الأولوية لفئات معينة مثل أبناء شهداء الوطن، الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة التسجيل في سند 1445

يُعد التقديم لبرنامج سند عملية منظمة وتحتاج لخطوات محددة لضمان تقديم طلب ناجح، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

يقوم المتقدم بفتح متصفح الإنترنت ويتجه إلى الرابط الرسمي “لبرنامج سند” ، ويمكن العثور عليه بسهولة عبر محركات البحث.

، ويمكن العثور عليه بسهولة عبر محركات البحث. إذا كان لدى المتقدم حساب سابق، يقوم بتسجيل الدخول، وفي حالة عدم وجود حساب، يجب إنشاء واحد جديد بتقديم المعلومات الشخصية المطلوبة.

يستخدم المتقدم اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابه الخاص على الموقع.

يُطلب من المتقدم رفع المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الهوية الوطنية وإثبات الدخل.

بعد التحقق من صحة المعلومات واكتمال المستندات، ينقر المتقدم على “تقديم” لإرسال الطلب.

يُنصح بزيارة الموقع بانتظام لمتابعة حالة الطلب، حيث تتم مراجعة وتحديث الحالة باستمرار.

الفئات المستفيدة من الدعم

يتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لمجموعة واسعة من الفئات في المجتمع السعودي، لتعزيز الاستقرار والرفاهية، وفيما يلي تفصيل للفئات المستهدفة من برنامج دعم سند للزواج:

الشباب والشابات المقبلون على الزواج وذلك لتسهيل عملية الزواج والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليها.