ما هي شروط قرض الأسرة 1444 من بنك إمكان الرجحي في السعودية

نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يرغبون فى معرفة شروط قرض الأسرة 1444 لمعرفة طريقةالوصول لشروط الحصول على قرض إمكان الراجحي ١٤٤٤ الذي من خلاله يتم الحصول على تمويل شخصي محدود، وهذا لأن مصرف الراجحي يقدم أنواع مختلفة من القروض للعملاء بالإضافة لتقديم مساعدة لهم لحل المشاكل المالية التي قد تواجههم، وهذا يتم بناءً على عدة شروط حددها سابقاً.

شروط وضوابط الحصول على قرض إمكان

وضعت إدارة مصرف الراجحي مجموعة شروط قرض الأسرة 1444 التي يجب توافرها في كل من يتقدم للحصول على قرض إمكان الراجحي، ومن أبرز تلك الشروط كما يلي:

يشترط أن يحمل المواطن المتقدم للحصول على القرض الجنسية السعودية ويعمل في أي من القطاعات الخاصة أو العامة براتب شهري.

ألا يكون الراغب في التقديم للحصول على القرض عمره أقل من ٢٠ عام ولا يزداد عن ٦٠ عام. يتم تحديد سن المتقاعد الذي يريد الحصول على هذا التمويل من بنك الراجحي فلا يزداد عن ٧٠ عام.

أن يحصل المتقدم إلى القرض على دخل شهري ۲۰۰۰ لا يقل عن ذلك فهو الحد الأدنى. يجب ألا تكون نسبة الاستقطاع الخاصة بمن يريد الحصول على القرض أقل من ٤٥% من إجمالي دخله الشهري.

أما في حالة ما كان المتقدم للقرض دخله الشهري ٢٥ ألف ريال سعودي يجب أن تكون نسبة الاستقطاع %٥٠ من إجمالي الدخل الشهري يزداد عن له .

الطرق المتاحة لتقديم المواطنين والمقيمين على القرض

عند الرغبة في الحصول على قرض إمكان الراجحي يتم التقديم عليه بأكثر من طريقة، مثل:

اتصال العملاء على الرقم الموحد للشركة .920011038

أو من خلال الدخول على تطبيق شركة إمكان الراجحي الإلكتروني ويتم تحميله على أجهزة الأندرويد من الرابط

وبعدها إدخال البيانات الشخصية للعميل والانتظار لحين الاتصال به للحصول على القرض بعدما تتم الموافقة عليه.

كيف يتم الاستعلام عن حالة طلب قرض إمكان الراجحي؟

يمكن الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على القرض، باتباع هذه الخطوات:

يتم تحميل تطبيق المصرف الإلكتروني على الهاتف الشخصي.

يُسجل الدخول بعد ذلك.

يختار ( حالة الطلب ) للتمويل.