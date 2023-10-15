ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور للأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة 1445؟

يعد الضمان الاجتماعي المطور أحد البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر السعودية المستحقة، وتم إطلاق البرنامج في عام 2021، ويشترط للحصول على الدعم استيفاء الشروط المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

توضيح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والمستندات المطلوبة - المصدر: جوجل

شروط التسجيل

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، ومن أبرز هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم 20 عامًا فأكثر.

أن يكون المتقدم قادرًا على العمل.

أن يكون المتقدم لا يمتلك دخلًا شهريًا ثابتًا.

كما يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك عقارًا أو أرضًا أو أسهمًا أو ودائعًا مالية تزيد قيمتها عن 400 ألف ريال سعودي.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور في المملكة شهريًا للمستفيدين، ويتم التسجيل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية

اضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

ثم بعد ذلك أدخل بياناتك الشخصية، وتأكد من صحتها.

كتابة الرقم المرئي والموافقة على الشروط والأحكام.

اضغط على زر “تسجيل”.

المستندات المطلوبة

تختلف المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حسب الفئة المستهدفة، ويمكن تلخيصها فيما يلي: