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ما هي شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445؟

لبنى محمد

يُعتبر العمل بالحرس الوطني السعودي من أهم الوظائف العسكرية التي يُمكن العمل بها وذلك لأنها توفر للمُتقدم حقوقه بشكل كامل وغير ذلك حماية البلاد واجب وطني عظيم، لذلك إن أردت معرفة تفاصيل التجنيد تابع المقال.

شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445

شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445

الحرس الوطني السعودي

لكي تتمكن من التجنيد في الحرس السعودي يجب توافر بعض الشروط بك، والشروط هي كالتالي:

  • أولا يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية من أب وأم سعوديين.
  • ضرورة أن تتراوح أعمار المتقدمين ما بين 18 و60 عامًا.
  • يشترط الإقامة بالمملكة بشكل دائم.
  • لابد أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأيضًا ضرورة أن يكون مستواه الدراسي جيدًا جدًا.
  • عدم وجود حكم عليه في أي قضية وأن يكون حسن السير والسلوك.
  • يجب الخضوع للفحص الطبي والتأكد من أنه بصحة ممتازة.

شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445

طريقة الاستعلام عن نتائج التجنيد في الحرس

توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتتمكن من الاستعلام عن نتائج التجنيد في الحرس الوطني بالسعودية، والخطوات مع الرابط هي:

شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445

  • ثم النقر مباشرة على الخدمات الإلكترونية.

شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445

  • بعد ذلك إختيار نتائج القبول.
  • القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445

  • إضافة رمز التفويض.
  • وأخيرًا النقر بشكل مباشر على أيقونة العرض لعرض النتائج.
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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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