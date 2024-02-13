ما هي شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445؟
يُعتبر العمل بالحرس الوطني السعودي من أهم الوظائف العسكرية التي يُمكن العمل بها وذلك لأنها توفر للمُتقدم حقوقه بشكل كامل وغير ذلك حماية البلاد واجب وطني عظيم، لذلك إن أردت معرفة تفاصيل التجنيد تابع المقال.
الحرس الوطني السعودي
لكي تتمكن من التجنيد في الحرس السعودي يجب توافر بعض الشروط بك، والشروط هي كالتالي:
- أولا يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية من أب وأم سعوديين.
- ضرورة أن تتراوح أعمار المتقدمين ما بين 18 و60 عامًا.
- يشترط الإقامة بالمملكة بشكل دائم.
- لابد أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأيضًا ضرورة أن يكون مستواه الدراسي جيدًا جدًا.
- عدم وجود حكم عليه في أي قضية وأن يكون حسن السير والسلوك.
- يجب الخضوع للفحص الطبي والتأكد من أنه بصحة ممتازة.
طريقة الاستعلام عن نتائج التجنيد في الحرس
توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتتمكن من الاستعلام عن نتائج التجنيد في الحرس الوطني بالسعودية، والخطوات مع الرابط هي:
- أولا القيام بتسجيل الدخول عبر موقع الحرس الوطني.
- ثم النقر مباشرة على الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك إختيار نتائج القبول.
- القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية.
- إضافة رمز التفويض.
- وأخيرًا النقر بشكل مباشر على أيقونة العرض لعرض النتائج.