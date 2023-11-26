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ما هي خطوات تحديث بيانات موظف وزارة الصحة السعودية 1445

لبنى محمد
أطلقت وزارة الصحة السعودية خدمة تحديث بيانات الموظف بالمملكة بشكل إلكتروني سهل وسريع ليتمكن كل موظف من تحديث بياناته بشكل إلكتروني حتى يستفيد من مُميزات الوزارة والقيام بالاستعلام عن الراتب والاطلاع على الإجازات والترقيات بشكل سريع وبسيط، إليكم تفاصيل الأمر.
مُتاح لموظفين وزارة الصحة السعودية تحديث بياناتهم من خلال اتباع الخطوات الآتيه:
  • الولوج إلى خدمة تحديث بيانات الموظف.
  • القيام بتأكيد وجود حساب خاص على صفحة الوزارة.
  • القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال: اسم المستخدم وكلمة السر.
  • الاطلاع على البيانات الشخصية الخاصة بالموظف والتي تتضمن: تاريخ الميلاد، نوع العقد، الرقم الوظيفي، معلومات الاتصال.
  • تحديث البيانات المرغوبة بعد الاطلاع عليها وادخال رمز التحقق المرئي.
  • اضغط على التالي واكتب الكود المرسل إلى رقم الهاتف المُدرج في البيانات الشخصية.
  • النقر على أيقونة التالي والاطلاع على رسالة تأكيد عملية تحديث البيانات.

رابط تحديث بيانات الموظف

أتاحت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على الرابط moh.gov.sa خدمة تحديث بيانات الموظف بالوزارة وذلك للتسهيل على الموظفين خدمة تحديث البيانات والقيام بها بشكل إلكتروني.

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عن الكاتب:
لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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