ما هي خطوات التسجيل في حساب المواطن 1445 وكيفية حساب الدعم؟

يعد حساب المواطن أحد البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى دعم الأسر السعودية المستحقة ماليًا، يعتمد حساب المواطن في صرف الدعم على عدة عوامل، منها دخل الأسرة وعدد أفرادها وقيمة الدخل الشهري.

توضيح شروط استحقاق حساب المواطن وكيفية حساب الدعم - المصدر: جوجل

شروط التسجيل في حساب المواطن

يشترط للتسجيل في حساب المواطن استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على حساب بنكي سعودي.

أن يكون المتقدم غير مسجل في أي من برامج الدعم الحكومية الأخرى.

كيفية التسجيل

يتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني ل حساب المواطن

اضغط على زر “تسجيل حساب جديد”.

أدخل بياناتك الشخصية، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

كتابة الرمز المرئي.



اضغط على زر “تسجيل”.

المستندات المطلوبة

تختلف المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن حسب الحالة الاجتماعية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

الفئة الأولى: الأسر المكونة من شخص واحد: ( صورة من الهوية الوطنية، صورة من كشف حساب بنكي).

بينما الفئة الثانية: الأسر المكونة من زوجين: ( صورة من الهوية الوطنية للزوجين، صورة من كشف حساب بنكي، صورة من عقد الزواج).

الفئة الثالثة: الأسر المكونة من زوجين وأبناء: (صورة من الهوية الوطنية للزوجين، صورة من كشف حساب بنكي، صورة من عقد الزواج، صورة من شهادة ميلاد الأطفال).

ما هي معايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/YWF7Hpe6KJ — حساب المواطن (@citizenaccount) November 21, 2021

كيفية حساب الدعم من حساب المواطن

يتم حساب الدعم من حساب المواطن بناءً على عدة عوامل، منها: (دخل الأسرة، عدد أفراد الأسرة، قيمة الدخل الشهري)، وذلك من خلال تطبيق المعادلة التالية: الدعم = (الدخل الشهري – الحد الأدنى للدخل) × معامل حساب الدعم، حيث إن: