ما هي خطوات التسجيل في حافز 1445 الشروط والمستندات المطلوبة؟

يعد برنامج حافز من البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم الباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية، ويوفر البرنامج للباحثين عن عمل تدريبات وتأهيلات مهنية، بالإضافة إلى إعانات مالية، والهدف الأساسي لهذا البرنامج هو تأهيل المواطنين لسوق العمل سواء المحلي أو الدولي.

شروط ومستندات التسجيل في حافز للباحثين عن عمل - المصدر: جوجل

شروط التسجيل في حافز 1445

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر لدى الشخص المتقدم للتسجيل في حافز، ومن أبرز هذه الشروط التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم 20 عامًا فأكثر.

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يجب أن يكون المتقدم قادرًا على العمل.

شروط استحقاق المخصص المالي من #حافز .. pic.twitter.com/xWsI7nmfGI — خدمة العملاء | #هدف (@HRDF_Care) February 24, 2015

كيفية التسجيل

يتم التسجيل في حافز 1445 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اضغط على أيقونة “برامج دعم الباحثين عن عمل”.

اختر برنامج “حافز”.



اضغط على زر “تسجيل حساب جديد”.

أدخل بياناتك الشخصية وبياناتك التعليمية.

اضغط على زر “تسجيل”.

المستندات المطلوبة

تختلف المستندات المطلوبة للتسجيل في حافز 1445 حسب الفئة المستهدفة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

الفئة الأولى: الباحثون عن عمل صورة من الهوية الوطنية. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. كما يجب إحضار صورة من سجل التأمينات الاجتماعية.

الفئة الثانية: أصحاب الأعمال صورة من الهوية الوطنية. صورة من السجل التجاري. كما يجب إحضار صورة من الرخصة البلدية.

الفئة الثالثة: المستثمرون صورة من الهوية الوطنية. صورة من السجل التجاري. كما يجب إحضار صورة من الرخصة البلدية. صورة من عقد الإيجار أو إثبات ملكية العقار.



مميزات برنامج حافز للباحثين عن عمل

هناك العديد من المميزات الخاصة ببرنامج حافز للباحثين عن وظائف والتي تجعله من أشهر البرامج، ومن أبرز هذه المميزات التالي: