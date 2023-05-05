ما هي حالات توقف صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور للزوج؟.. الموارد البشرية تُجيب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي المطور الذي يعد من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للزوج

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الهامة لتسجيل الزوج في الضمان الاجتماعي المطور وهي على النحو الأتي:-

يجب وأن يكون الزوج حاصل على الجنسية السعودية.

لابد وأن يقيم الزوج بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب وان يقل دخل الزوج عن الحد المانع للمعاش.

عدم امتلاك الزوج لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

ألا يكون الزوج مقيم في دور الإيواء الحكومية.

يجب وأن لا يكون الزوج مسجونًا.

التزام الزوج بكافة المتطلبات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية الخاصة بالصحة والتعليم والتدريب.

حالات توقف صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور للزوج

هناك بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف الضمان الاجتماعي المطور للزوج داخل المملكة العربية السعودية وهي جاءت كتالي:-