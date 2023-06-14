ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب كفالة الزوجة والأبناء في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

من أفضل الدول التي تهتم بالمقيمين فيها هي دولة الإمارات، حيث إنها تقدم لهم العديد من الخدمات المختلفة؛ حتى يستفيدوا منها هم وأسرهم، ومن أهمها منح المقيم الأحقية في استقدام أسرته بالكامل، وتقديم طلب خاص باستخراج تأشيرة إقامة لهم في دولة الإمارات، ولكن يُشترط أن يكون هذا الشخص إما صاحب عمل أو مستثمرًا أو موظفًا، ومن ثم حاملًا إقامة مفعولها ساري، وفيما يلي سنتعرف على الوثائق والمستندات المطلوبة؛ من أجل تقديم طلب استقدام الزوجة والأبناء إلى دولة الإمارات.

الأوراق التي يجب توفيرها لاستقدام أهل الكفيل بالإمارات

إذا كان الشخص المقيم يرغب في إحضار زوجته وأبنائه إلى دولة الإمارات واستخراج إقامة لهم، فمن الضروري إحضار بعض الأوراق الهامة أيضًا، والتي تتمثل في الآتي:-

صورة طِبق الأصل من جواز السفر الخاص بالكفيل والأشخاص المكفولة.

تقديم طلب تأشيرة الإقامة، وذلك من خلال المكاتب الخاصة بالطباعة أو عن طريق الإنترنت.

صور شخصية للأبناء والزوجة، ويُشترط أن تكون بخلفية ذات لون أبيض.

صورة من عقد الشركة إذا كان المقيم صاحب شركة، أو عقد عمل إذا كان موظفًا.

صورة من إقامة عمل الكفيل، ويُشترط أن تكون سارية المفعول.

شهادة توضح راتب الزوج.

شهادة لياقة طبية أصلية للزوجة والأبناء الذين يبلغون 18 عامًا فأكثر.

وثيقة من صاحب العمل توضح الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب في الإمارة، تلك التي يسكن فيها الكفيل.

المستندات الخاصة بسكن الكفيل

من أجل حصول الزوجة والأبناء المكفولين على إقامة في دولة الإمارات بدون عمل، من الضروري استكمال الوثائق التي حددتها وزارة الداخلية بالإمارات بشأن سكن الكفيل، وهي كالآتي:-