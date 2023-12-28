ما هي القنوات الناقلة لمباراة غلطة سراي وفنربخشة في كأس السوبر التركي 2023؟

تستضيف الرياض مباراة قوية يوم الجمعة 29 ديسمبر، وذلك عندما يلتقي فريقي غلطة سراي وفنربخشة في كأس السوبر التركي، إذ تقوم المملكة العربية السعودية باستراحة العديد من البطولات المميزة في الفترة الخالية، وذلك منذ انطلاق موسم الرياض، إذ بجانب استضافة السوبر التركي، سيم إقامة مباريات السوبر الإيطالي والإسلامي في الرياض خلال شهر يناير ضمن موسم الرياض، ومع اقتراب المباراة يرغب الجمهور العربي في معرفة متى تنطلق مباراة غلطة سراي وفنربخشة والقنوات الناقلة.

القنوات الناقلة لمباراة غلطة سراي وفنربخشة

غلطة سراي وفنربخشة

تعد مباراة غلطة سراي وفنربخشة من أقوى المباريات في تركيا، حيث نجح غلطة في الفوز بلقب الدوري التركي، بينما حصد فنربخشة لقب الكأس في تركيا حيث يتواجه الفريقان في موسم الرياض من أجل حصد لقب الكأس التركي، فيما أعلنت قنوات السعودية الرياضية SSC عن نقل مباريات كأس السوبر التركي، وسيتم عرض المباراة عبر SSC EXTRA 2 فيما يمكنك متابعة كأس السوبر التركي مجانا عبر قنوات الكأس القطرية والتي ستنقل المباراة مجانا عبر الكأس 1 المفتوحه، وتبث القنوات الناقلة لمباراة كأس السوبر التركي عبر الترددات التالية:

القناة التردد القطبية معدل الترميز القمر الصناعي SSC 12418 أفقي (H) 27500 عرب سات الكأس 1 11919 أفقي (H) 27500 نايل سات

تذاكر غلطة سراي وفنربخشة

أعلنت هيئة الترفيه المسؤولة عن موسم الرياض عن طرح تذاكر مباراة السوبر التركي عبر منصة وي بوك، حيث يمكنك الدخول إلى رابط تذاكر السوبر التركي، وتسجيل الدخول للمنصة وحجز التذكرة التي تريدها، فيما تنطلق المباراة الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مكة والساعة 7.45 بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب الأول بارك.

معلق المباراة

أعلنت القنوات الحاصلة على حق نقل مباراة السوبر التركي عن اسم معلق المباراة، إذ تقوم قنوات الكأس بنقل المباراة عبر الكأس 1 وذلك بتعليق (خالد الحدي)، فيما تقوم قنوات SSC بنقل المباراة بتعليق صوتي من (رؤوف خليف، فارس عوض).